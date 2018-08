José Juan Macías: "Quiero demostrar esa hambre que tengo por jugar"

Google Plus

José Juan Macías, delantero de Chivas, mostró su felicidad por el resultado de este martes, en el partido donde el Rebaño venció 3-2 a Monarcas Morelia en su debut dentro del Apertura 2018 de la Copa MX.

Para Macías, lo importante fue que el equipo haya sacado los tres puntos, por lo cual muestra cierta tranquilidad tras conseguir el resultado:

"Estoy feliz y motivado, esperanzado de mi equipo porque dimos un gran partido, entonces debemos seguir por este camino; uno siempre trata de dar lo mejor uno, aquí estamos, levantando la mano, aunque siempre está primero el equipo".

Macías habló sobre su director técnico, José Saturnino Cardozo, además de que recalcó que el resultado se dio por lo trabajado en conjunto y en parte por la buena actuación de uno de sus compañeros de equipo:

"Aunque lleva poco tiempo aquí en Chivas, le he aprendido demasiado, su estilo es más ofensivo, obvio sin descuidar lo defensivo".

"Todos somos un equipo e hicimos una buena labor en conjunto, sin embargo en la última jugada el que nos salvó fue Miguel Jiménez con una gran atajada, a nosotros nos queda por dar lo mejor de uno y seguir trabajando".

Para Macías no hay pretextos, los jóvenes tendrán que demostrar porqué juegan en uno de los equipos más ganadores y el más popular de México:

"A lo mejor somos jóvenes, quizá no tenemos la experiencia que tienen otros futbolistas en otros equipos, pero tenemos las ganas y debemos demostrar que podemos sacar al equipo adelante y, sobre todo, que amamos los colores".

El juvenil no se inquieta por sus pocos minutos, ya que puntualizó que la competencia interna es buena para todo el plantel:

"Los minutos se ganan en el entrenamiento, día a día trabajando, el Profesor Cardozo dirá y decidirá quién jugará; yo estoy dispuesto cuando el equipo y el profesor me necesiten, él habló conmigo y me dijo que jugará el que esté mejor, entonces uno tiene que trabajar y hacer las cosas bien, vengo con la necesidad de demostrar que quiero estar en el campo".

Por último, describió la jugada de su gol, el cual le dio el triunfo al Guadalajara ya en los últimos minutos del partido:

"Fue un balón dividido, me metí entre dos, el defensa me barrió, yo traté de abrir, el balón rebotó y cuando pasó eso, no lo pensé dos veces y decidí recortar y pegarle".