Joaquín Esquivel: “Este es el camino“

Google Plus

Tras una experiencia amarga con Selección Nacional luego de quedar eliminados en fase de grupos en los Juegos Centroamericanos, Joaquín Esquivel, destacó el apoyo que recibió de parte de sus compañeros.

“Siempre me recibieron con los brazos abiertos, cuando llegué de Toulon me dieron la confianza, después de Centroamericanos me han apoyado que es lo más importante para mí en este momento tan difícil en mi carrera por lo que pasó, toca olvidar eso y qué mejor que con una victoria“.

Con respecto al triunfo ante los escualos, el centrocampista mexicano resaltó el funcionamiento que por lapsos mostró la Jauría.

“Conseguimos el resultado que buscamos, queríamos sumar y más en casa que es importante, lo mejor es que por partes el equipo se vio bien, tenemos que seguir mejorando y este es el camino“.

Finalmente, afirmó que el hecho de sumar minutos para la regla 20/11 le permite tener mayores oportunidades, mismas que deberá aprovechar al máximo.

“Como jóvenes, los minutos que nos den tenemos que brindarnos de la mejor manera, aprovecharlos al máximo y estará en decisión del profe (Palencia) meternos o no, pero nosotros entrenaremos al máximo y en los partidos daremos todo“, culminó.