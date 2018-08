Michaell Chirinos destaca competitividad en Liga MX

Google Plus

Desde su llegada al futbol mexicano, el hondureño Michaell Chirinos se ganó de manera pronta la confianza del estratega de Lobos BUAP, Francisco Palencia, situación que se ha reflejado en las alineaciones que ha mostrado la Jauría al momento.

“Gracias a Dios estoy teniendo participación, el profe (Palencia) me tiene mucha confianza y eso es muy bueno para mí“, señaló Chirinos.

Luego de dos fechas disputadas en la Liga MX, el catracho destacó la competitividad que existe en el balompié azteca, al tiempo que hizo énfasis en la importancia de haber podido sumar de a tres ante Veracruz.

“Cuando decidí venir a la liga mexicana fue por eso, porque todos los equipos se ganan entre sí, ante Veracruz fue un partido muy complicado que teníamos que ganar y se dio el resultado. Era un rival directo, todos los jugadores lo sabíamos, fue un triunfo muy importante que nos llena de confianza para seguir trabajando“.

En cuando a su adaptación al futbol mexicano, Michaell reconoció que aún tiene aspectos por mejorar, sin embargo, resaltó el apoyo que ha recibido por parte de cuerpo técnico y de sus compañeros.

“Hay un grupo muy compacto, muy unido, trabajamos fuerte y eso es lo importante, hay una hermandad muy buena. (Me he sentido) muy bien, el cuerpo técnico y los jugadores me han recibido de la mejor manera; tengo que mejorar varias cosas para adaptarme al futbol mexicano“, sentenció.