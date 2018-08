Anderson Santamaría: "Aún puedo darle más a este club"

Google Plus

El defensor del Puebla de La Franja, Anderson Santamaría, se declara listo para disputar un puesto en la zaga al haber superado un inconveniente que le había impedido actuar ante Cruz Azul y Toluca.

“Una molestia en el lumbar me impedía entrenar a la par de mis compañeros, pero estas últimas semanas pude entrenar al cien porciento. Físicamente ya me siento muy bien. Tuve un paro de máximo diez días, no tuve tantas vacaciones”, explicó.

El central internacional por Perú comentó que su reaparición no se dará ante el equipo de Rayados por la Jornada 2 de la Copa MX, sino que el cuerpo técnico de Enrique Meza le ha solicitado prepararse para ver acción ante Santos en el certamen liguero.

“Pensé que iba a estar considerado para Copa, pero me comunicaron los profesores que quieran que siga trabajando con el grupo que está jugando en Liga y que por ahí voy a tener unos minutos con Santos”, comentó.

Santamaría expresó que, de tal suerte, ya se encuentra concentrado en trabajar y poder ser de utilidad para la visita de los camoteros al Territorio Santos Modelos del próximo domingo.

“Ya estoy mentalizado en trabajar con el equipo y en lo que va a ser Santos. Espero este domingo ya estar en el once, para eso voy a trabajar”, aseguró.

El zaguero mundialista mencionó que pese a tener ofertas de otros clubes tras su participación en la Copa del Mundo, ha decidido seguir defendiendo los colores blanquiazules.

“Llegué a tomar la decisión de quedarme aquí porque me siento a gusto. Me dan la facilidad para poder demostrar mis capacidades aquí y donde uno está cómodo, se quiere quedar”.

Finalmente, refrendó su compromiso con el club fundado en 1944, esperando que su temporada sea mejor a la realizada previo a Rusia 2018.

“Yo decidí que quiero quedarme en Puebla porque siento que aún puedo darle más a este club. El semestre pasado me costó adoptarme un poco, pero espero este poderme brindar al cien por ciento para desarrollar al cien mis capacidades”, concluyó.