Alan Mendoza: "Sin caer en excesos de confianza"

Google Plus

Alan Mendoza quien marcara su tercer gol con la camiseta auriazul el domingo pasado frente a Necaxa, habló esta mañana sobre el accionar felino en éste Apertura 2018.

Acerca de este buen inicio de torneo, Mendoza comentó que no quieren confiarse, pues el torneo pasado, en el que ganaron cuatro de sus seis primeros encuentros, sí lo hicieron y conforme pasaba el tiempo, esa confianza la fueron perdiendo. Sin embargo, Alan explica que el equipo ya aprendió y no volverá a pasar.

Sobre las diferentes posiciones que el jugador desempeña, Mendoza contestó: “Dónde me ponga David, incluso si es más adelante, de mediocampista, trataré de responder”

Asimismo, Alan mencionó que Luis Quintana, central auriazul, difícilmente podrá estar listo para el fin de semana. Con esto, reconoció que la defensa felina es de las que menos renombre tiene en la Liga, pero no por ello carece de calidad y están listos para demostrarla.

Ante los cuestionamientos por haber ganado con tres goles en contra, el jugador auriazul mencionó: “Cuenta mucho lo que hizo Necaxa. Nos complicó y tuvimos una charla al respecto. La salida de Luis (Quintana) fue importante porque es referente. Estamos seguros de poder corregir esos aspectos”

Mendoza no dejó de reconocer el trabajo que David Patiño, Director Técnico felino, ha hecho con la escuadra, y sentenció: “David es la persona correcta, conoce las fuerzas básicas, sabe quién viene detrás peleando por un puesto. La directiva sabía que él era el más capacitado”

Por último, el defensa felino comentó que están listos para obtener una victoria en Guadalajara, ante Atlas, su próximo rival. Y ante el supuesto interés de Eduardo Coudet, técnico de Racing en Argentina, por Marcelo Díaz, Alan dijo no saber mucho, pero opinó: “Marcelo está feliz aquí. Si se tiene que ir, será su cuestión. Hay gente que quiere ocupar su lugar. No tenemos un jugador con su experiencia y capacidad. Yo quisiera que no se fuera”.