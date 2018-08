Carlos Salcido: "Nos urge la victoria para retomar confianza"

Google Plus

En Chivas ya quieren dejar atrás la victoria del pasado martes en Copa MX ante Morelia. Desde el día miércoles comenzaron a pensar lo que será el juego ante Toluca del próximo domingo y Carlos Salcido sabiendo de este mal inicio de campeonato sabe que necesitan revertir la situación. El capitán del 'Rebaño Sagrado' también comentó de la relación que hay con la directiva y cómo va la adaptación al juego de Cardozo; además de dar su opinión de Selección Nacional.

"No iniciamos como queríamos. Pero con lo que nos ha pedido el profesor en la cancha vamos muy bien, paso a paso. Después de estar acostumbrados dos años y medio con una forma de jugar, estamos buscando adaptarnos a esta nueva idea. Todos los compañeros tratamos de hacer lo mejor posible para que el equipo salga adelante", Carlos Salcido reconoce que siguen en adaptación a lo que quiere que el técnico guaraní, José Cardozo juegue su equipo.

Reconoció el defensa que para este torneo, la directiva se ha visto un poco más cercano al equipo. Y esto es algo que siempre los va a alentar a seguir peleando por dar lo mejor. Es por eso que quieren que para esta Jornada 3 puedan recomponer el paso para que la afición no se desespere por este comienzo complicado.

La visita que tendrá Chivas este fin de semana es a una de las canchas que más pesa en México, el Nemesio Díez, casa del Toluca. Sobre el rival esto dijo el defensor. "Son un buen equipo con grandes jugadores. De mediocampo hasta el ataque tienen futbolistas de gran calidad y debemos estar concentrados. Nosotros debemos ir allá, sí o sí a ganar porque debemos retomar la confianza y estar más tranquilos para trabajar", añadió.

Acerca del accidente automovilístico que tuvo este día muy temprano el defensor Hedgardo Marín, no quiso entrar en detalles el capitán de Chivas. Se siente agradecido que haya salido ileso del percance y sobre alguna represalia que tenga el canterano; deberá quedar todo interno en el equipo porque así se manejan las cosas en la institución.

Como tema aparte de Chivas, se le cuestionó a Salcido acerca del tema de Selección Nacional, en específico de Matías Almeyda y Ricardo Ferretti. De estas dos opciones, al ex seleccionado le agradan ambos estrategas. Aunque él no entiende porque el 'Tuca' no quiere tomar el puesto, porque cuando lo hizo de interino fue muy bueno y le encantaría que le den un proceso completo.