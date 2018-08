Marcelo Michel Leaño: "Sufrimos de más"

Los Rayos del Necaxa iniciaron con el pie derecho su defensa del campeonato de la Copa MX. La escuadra hidrocálida hizo valer su localía para derrotar a la 'Jaiba Brava' del Tampico Madero, con la solitaria anotación de Martín Barragán.

Posteriormente al triunfo, Marcelo Michel Leaño confesó que el accionar de su equipo no fue el mejor: "Fue un partido complejo; no era fácil, nos enfrentamos a un rival muy bien trabajado, con buenos jugadores; sin embargo, hoy sufrimos de más, porque no tuvimos tanto la pelota como estamos acostumbrados. Somos el campeón de la Copa, por lo que había que empezar ganando".

Además, hizo una mención especial para el delantero argentino que, después de un año lesionado, volvió a jugar en el 'Coloso de la Colonia Héroes': "Hoy, la victoria más grande que tuvimos fue el regreso a las canchas de Claudio Riaño, en su estadio y con su afición, aportando una asistencia. Mostró lo que siempre fue".

Al ser cuestionado sobre la no convocatoria del 'Gullit' Peña en los tres encuentros disputados durante este semestre, el joven estratega informó: "Con Carlos tenemos un trabajo muy puntual; venía de no hacer pretemporada y de no jugar un período importante con Cruz Azul. El compromiso con él es llevarlo a punto, para que, cuando esté listo, vuelva a ser ese jugador trascendental; lo trajimos para que jugara y fuera referente, no para evidenciarlo".

Por último, dejó en claro que los 'Electricistas' tienen como objetivo convertirse en bicampeones del certamen copero: "Quiero ser campeón y que mis jugadores sean campeones nuevamente, esa es la exigencia que tenemos en todo el cuerpo técnica e institución".