Punto Cíclico 3: Descalabros “normales”

En el Punto Cíclico de esta semana abordaremos la semana atrabancada que tuvieron los Guerreros del Santos Laguna, pues se llevaron sendas derrotas en Hidalgo y Michoacán en partidos correspondientes a la liga y copa; además el fin de semana se llevó a cabo la presentación de los últimos refuerzos y salieron a la luz unas declaraciones sobre la salida del ex arquero Agustín Marchesín por su mala relación con el presidente Irarragorri.

El pasado viernes, Monarcas Morelia le abolló la corona al cuadro santista y lo hizo ver mal en varios momentos del encuentro en el que merecidamente se impusieron 3-1. Tal vez, la diferencia de dos goles suene un poco disparada, pero en términos futbolísticos, los purépechas superaron en llegadas y posesión de balón al cuadro lagunero, que a pesar de verse competitivo y peligroso, no mostró contundencia al errar varias jugadas en los pies de Jonathan Rodríguez, el elemento ofensivo más peligroso.

El juego se definió con dos penales marcados en favor del equipo local y aunque pueda parecer una compensación por la falla arbitral que sufrieron los Monarcas en Toluca, no se debe suponer que salieron condicionados para perjudicar a los albiverdes. El primer penal posiblemente no era porque fue un forcejeo natural de Nervo con Sansores, pero el segundo fue inobjetable. Las ejecuciones desde los once pasos fueron impecables y lo único criticable fue que al momento del disparo, un par de futbolistas michoacanos invadieron el área en el momento del disparo, eso fue tan descarado que casi casi, se pusieron a la altura del tirador. Furch descontó al final con una asistencia de Lozano, quien puede decir que ha participado en todos los goles verdiblancos del torneo al hacer dos pases y anotar otro.

Más que culpar al arbitraje, debe de estarse consciente que en la defensa está costando el acoplamiento y de momento no luce tan segura. Ofensivamente, le falta punch al ataque, pero al menos es interesante la labor que está realizando Carlos Orrantia, quien se está convirtiendo en un hombre importante por la banda derecha.

El sábado, se llevó a cabo la “presentación en sociedad” de los refuerzos Matheus Dória y Ayrton Preciado, quienes vienen a apuntalar al equipo en las zonas defensiva y ofensiva. Literalmente se presentaron en sociedad porque se abrieron las puertas del estadio Corona para que la afición tuviera acceso al momento en que los sudamericanos junto a los otros cuatro recién llegados realizaran el ritual de ponerse la playera verdiblanca y ondear la bandera seis veces como representación de los seis títulos santistas. La respuesta no fue la esperada porque no se llenó el TSM, pero tampoco fue algo gris porque varias personas fueron a recibir de buena forma a los nuevos jugadores.

Después del entrenamiento, se realizó la conferencia de prensa dónde Preciado dijo que aún no se encuentra listo para jugar por una lesión que tuvo un mes previo. Dória estuvo acompañado por su padre y se mostró orgulloso de pertenecer a los Guerreros. José Riestra reconoció que las negociaciones con Martín Benítez y los Fernández (Nacho y ‘Pol’) no resultaron fructíferas pues, “en Santos están quienes sí quieran estar”, dando a entender que no quisieron aceptar las ofertas.

Antes del debut en copa contra Pachuca, Agustín Marchesín reveló que se fue de La Comarca porque Alejandro Irarragorri le prometió cosas que no le cumplió y no le dejó más remedio que tomar la oferta del América. En respuesta, la directiva santista dijo que siempre se le trató bien al portero y que se le dieron las mejores opciones. Estos dimes y diretes dan para mucho más, pero como son situaciones del pasado, no representan algo que merme en el ambiente en el presente.

Por último, el juego de copa frente a Pachuca terminó en derrota 2-0 para la derrota para los albiverdes, que aun cuando fueron mejores en la primera mitad, cayeron derrotados por desatenciones en la marcación defensiva y omisiones que costaron muy caro. En el segundo tiempo, Siboldi ingresó a Osvaldito y Furch pero no se generaron jugadas peligrosas.

El debut del brasileño Dória fue poco trascendente, ya que no se metió en problemas pero tampoco lució en la línea de cinco junto a Nervo, Arteaga, Castro y Orrantia.

El juego contra Puebla el domingo será vital para ver la evolución de este equipo que sigue viéndose endeble pero con altas probabilidades de mejora.

Así como todo lo que inicia termina, cada cosa negativa tiene algo de positivo, esto es Punto Cíclico y nos estamos leyendo.