Julián Quiñones: "Vengo haciendo las cosas muy bien para ganarme la oportunidad"

Luego de haber tenido participación con la Selección de Colombia en Barranquilla 2018, el delantero juvenil, Julián Quiñones, reportó con los Tigres para ponerse a las órdenes de Ricardo Ferretti y así formar parte de la vasta plantilla que poseen los felinos.

El jugador sudamericano ofreció declaraciones a los medios presentes, donde se dijo contento de tener la oportunidad que le brinda la institución regiomontana que este sábado enfrentará a ‘La Máquina’ de Cruz Azul en la Jornada 3 del torneo de Apertura.

“La verdad que es una motivación para venir a afrontar de mejor manera con el equipo, hay que pasar la página (de los Centroamericanos) y concentrarme con Tigres. Me siento muy bien físicamente, mentalmente, en la cancha me siento muy inspirado para afrontar de la mejor manera este torneo, para aspirar a grandes cosas”.

Posteriormente habló de la experiencia de su participación con Colombia y lo que le dejó de manera positiva: “Me sirvió mucho, me sentí muy bien, con la capacidad que siempre he tenido. Vengo haciendo las cosas muy bien para ganarme la oportunidad”.

¿Qué ha cambiado de Quiñones luego de que tuvo su paso por Lobos BUAP? El jugador comentó lo siguiente: “Muchas cosas en la confianza, antes no me sentía tan confiado en mis capacidades y ahora me siento un jugador con mucha experiencia y con ilusión. Voy aprendiendo cosas de mis compañeros, del cuerpo técnico. Trataré de sacar lo mejor de él (Ferretti) para así poderlo demostrar en el campo”.

Los auriazules están prácticamente listos para el enfrentamiento ante los celestes. Este viernes realizarán el viaje a la capital del país y será el sábado en el horario de las 21:00hrs cuando dé inicio el partido que se encuentra como uno de los más destacados de la tercera fecha del certamen del balompié nacional.