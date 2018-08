Previa Atlas vs Pumas: A hacer pesar la localía

Google Plus

Los 'zorros' del Atlas le hacen los honores a los Pumas de la UNAM en duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga MX. Los dirigidos por Gerardo Espinoza buscarán la victoria y así cosechar sus primeros tres puntos del torneo, mientras que la escuadra auriazul quiere seguir con paso perfecto y obtener su tercer triunfo al hilo.

14 años sin ganarle al Atlas de visita

Pumas registra una marca negativa de 14 años sin vencer a los rojinegros en el Estadio Jalisco, cuenta con cinco derrotas y nueve empates en un total de 12 partidos que se han jugado en esa cantidad de años.

La última vez que Atlas cayó derrotado por los universitarios fue en el Apertura 2004 en las semifinales de aquél certamen, el marcador quedó dos goles a uno.

Pumas con capacidad de respuesta

A pesar de estar dos veces debajo del marcador contra Necaxa, la escudara de David Patiño supo responder en momentos adversos. No tardaron más de diez minutos en empatar cuando se encontraban en desventaja, gran mentalidad de los jugadores, pues tienen el 'chip' de "si me caigo me levanto" impregnado.

Rojinegros con pólvora mojada

Los tapatíos no han podido anotar en este arranque de torneo, registran tres goles en contra por ninguno a favor, lo que podría ser preocupante para el Atlas, ya que ninguno de sus cuatro delanteros se ha manifestado en el marcador.

¿Cómo llegan?

Atlas | Los rojinegros no han hecho un buen trabajo en este inicio de torneo, se encuentran en el lugar número 14 de la tabla general, cuentan con un empate y una derrota y no han podido anotar en los dos partidos que han disputado. Cayeron derrotados tres goles a cero en su visita al América en la pasada jornada. Solo tienen un punto.

Pumas | Los auriazules han tenido un gran arranque de torneo, son líderes generales con seis unidades, y se han mostrado como un equipo sólido con un buen arsenal ofensivo, registran siete goles en dos partidos y buscarán romper la marca de 14 años sin ganar de visita ante Atlas. Se llevaron la victoria en Ciudad Universitaria cuando vencieron cinco goles a tres a Necaxa en la jornada 2.

Jugadores a seguir

Lorenzo Reyes | El centrocampista chileno ha demostrado ser un jugador férreo a la marca y recuperador. A pesar de la derrota el fin de semana pasado, Reyes se mantuvo con buen nivel. El contención rojinegro se adaptó rápidamente ea futbol mexicano y ha sido el referente en el mediocampo que Atlas necesitaba.

Carlos González | El delantero paraguayo firmó un doblete en el anterior partido ante su ex equipo Necaxa, y se encuentra en gran forma. Ha mostrado que es un jugador capaz y contundente a la hora de definir y seguramente buscará anotarle al Atlas a quien ya le ha marcado gol anteriormente.