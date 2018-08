Claudio Villagra, listo para recibir a los Venados

El Atlético de San Luis finalizó su preparación para recibir a los Venados de Mérida, realizando su último interescuadras de la semana. Al finalizar la práctica tuvimos la oportunidad de platicar con Claudio Villagra, quien dijo no importale la posición en la que sea requerido, dado que desde muy pequeño se ha desempeñado en todas:

"He jugado en todas desde que arranqué reservas en Argentina, me ha tocado jugar segundo delantero, segundo en punta, después me ha tocado jugar como extremo por derecho, por izquierda; por suerte no se me hace difícil, me siento cómodo en cualquiera".

Sobre la forma de enfrentar a Venados: "La victoria tanto de local, como visitante es lo primordial, lo que hay que tratar es mantener la idea de juego, creo que en el primer partido se crearon muchas situaciones de gol y eso es bueno, no entraron pero lo importante es mantener la capacidad de crear oportunidades, que cuando estemos tranquilos con el correr del partido. yo creo que nos vamos a afianzar más".

"Nosotros hicimos la táctica pensando en ganar, respetando al rival siempre pero con un poderío de querer ganar y también estar tranquilos a la hora de disputar el partido", agregó respecto a su rival de la jornada tres en el Ascenso MX.

Al cuestionarle sobre su anotación frente a los Cafetaleros, no pudo evitar sonreír, para enseguida contar todos los detalles:

"Me acuerdo que fue un rechazo y con arrancarte al primer defensor, ya sabes los siguientes pasos y bueno, me voy cerrando para adentro y favoreció mucho que estaba abierto un compañero por derecha y cuando el defensor salió un poquito y gracias a Dios pudo entrar"

Sobre los goles que han recibido de último momento en los dos recientes encuentros, Claudio dijo será vital mantener la atención los noventa minutos, viendo como una casualidad el gol de Cafetaleros, dado la forma en que se da la anotación:

"Hay que estar concentrados que luego con un mínimo descuido pasa esto pero yo veo muy bien al plantel y siento que estamos muy concetrados. Con respecto al gol del otro día, si como ven la jugada le pega al arco y la suerte también jugó un poco a favor de ellos que justo el jugador que le queda era zurdo y queda a su perfil, no creo que haya sido una desconcentración, si no que justo le quedó ahí".

La competencia interna en el Atlético de San Luis es buena, lo que los ha llevado a tener una mayor unión como grupo:

"En general veo al grupo muy bien, a todos con la ambición de querer jugar, yo creo que la Copa en México sirve para los jugadores que no tienen menos de rodaje como para que se haga la competencia interna y sana que hace que el grupo esté queriendo entrar siempre en un nivel alto, buscando la Lliga, está claro que la meta es el ascenso y es bueno mantener la competencia sana para mantener el nivel alto".

En lo personal, Claudio se encuentra contento con lo realizado tanto grupal como individualmente, consciente de que todos pelean la oportunidad de jugar, por lo que estará dispuesto en cualquier momento que sea requerido:

"Me siento con las ganas de aportar, donde me toque estar, si me toca estar, tratar de hacer lo mejor, si me toca estar en el banco, estar concentrado y saber que habrá oportunidades y saber aprovecharlas; entiendo que acá está la ley que tiene que jugar juveniles y me ha tocado estar afuera y lo entiendo, por eso trato de estar concentrado donde me toque".