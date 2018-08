Leiton Jiménez: "Fue una noche complicada para nosotros"

Google Plus

Los Rojinegros del Atlas fueron sometidos por Pumas de la UNAM, 3 goles a 0. Así los universitarios rompieron una racha de 14 años sin ganar en el estadio Jalisco. Atlas se mostró frágil y el defensor colombiano, Leiton Jiménez, reconoció el mal juego que dieron en casa.

“Una noche complicada para nosotros, iniciamos de buena manera, lamentablemente para nosotros no se puede ir adelante y termina yéndose el partido aquí en casa, terminamos con un hombre menos desde el primer tiempo. Fue un partido y una noche complicada para nosotros”.

Atlas tuvo en sus pies la oportunidad de adelantarse en el marcado, vía penal, pero el delantero charrúa, Octavio Rivero falló su penal, mismo que a la postre se lamentó la falla. Además Leiton reconoce que a excepción del juego de hoy, los resultados no han sido justos con los Zorros.

“No sé sí hubiera cambiado la historia, pero sí hubiera sido diferente, el irte arriba en el marcador obviamente Pumas se hubiera abierto un poco más para buscar el empate. Las condiciones de juego se hubieran puesto diferentes. Contra Querétaro sí hicimos cosas buenas para ganarlo, contra América ciertos lapsos del primer tiempo, y hoy realmente creo que Pumas hizo las cosas mejor que nosotros y es un ganador justo”.

El casaca 3 de los Rojinegros lamenta el desperdiciar una oportunidad desde los once pasos, pero apoya a sus compañeros en estos momentos difíciles: “Lastimosamente volvemos a fallar un penal, igual mis compañeros tienen todo el apoyo del grupo, estamos en un grupo unido, sabemos que entre todos tenemos que revertir esta situación, es de un trago amargo el que estamos pasando ahorita”.

Asimismo, Leiton desea salir pronto del bache en el que se encuentra el equipo. Es cuestión de trabajo, dice: “El futbol a veces es difícil, sólo queda trabajar, sólo así podemos sacar adelante esta situación, el grupo tiene que hacerse fuertes en estos momentos. A veces nos ha pasado, que el arranque no ha sido bueno y el grupo sabe eso, que el siguiente partido tiene que ser el arranque para nosotros, para empezar a sumar de a tres”.

Jiménez reconoce la presión pero no la exime, sabe que deben revertir el mal momento pronto: “En el fútbol siempre va a estar la presión, cuando empiezas tres partidos y sólo sumas un punto de nueve, para nadie va a ser cómodo para las aspiraciones que tenemos. No se ha designado a nadie, pero los compañeros tienen confianza, siempre en las prácticas se quedan tirando penal y el que tenga la confianza, hoy la tuvo Octavio quiso patearlo, lastimosamente no se dio”, finalizó el defensor rojinegro.