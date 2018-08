Previa Necaxa - Lobos BUAP: a hacer pesar la localía

Google Plus

En lo que será la tercera jornada de Liga Bancomer MX, los Rayos reciben en Aguascalientes a unos Lobos BUAP hambrientos de su segundo triunfo del torneo, en un horario poco habitual para la escuadra albirroja, en punto de las 17:00 hrs. se dará inicio al duelo entre los dos equipos.

Borrón y cuenta nueva

Necaxa viene de perder en Liga Bancomer MX ante unos Pumas inspirados y certeros, el juego fue peleado la mayor parte del tiempo, hasta que los felinos lograron ponerse arriba en el marcador, ventaja que no perderían, para lograr quedarse con los tres puntos por marcador de 5-3. Juego que fue caracterizado, principalmente, por errores en la zaga albirroja que fueron bien aprovechados por los atacantes de Pumas. Mientras que en Copa MX, los Rayos vencieron con marcador de 1-0 a Tampico Madero, en un juego bastante flojo, donde los electricistas no presentaron dominio de balón, cosa que no dejó nada contento a Marcelo Michel Leaño, quien así lo manifestó en la conferencia de prensa posterior al partido del pasado miércoles, situación que quiere dejar atrás para lograr la victoria este sábado.

Lobos ilusionados

Por su parte, los licántropos vienen de ganar en Liga MX 2-0 como locales a un Veracruz que no se le ven ni pies ni cabeza, un juego donde se vio un buen accionar de parte de los locales, con presión alta y buscando generar ocasiones de gol, en cambio, un equipo escualo que ofreció muy poco para llevarse los tres puntos al puerto. Eso es lo que se espera de la Jauría, un equipo con presión y buscando tener dominio del balón en grandes partes del juego, pero no sería de extrañarse si despliegan un juego defensivo, con el equipo tirado atrás, esperando el contragolpe.

Antecedentes

La última ocasión en que se vieron las caras estos dos equipos, Necaxa se impuso 1-0 como visitante, y en el torneo anterior a ese, los Rayos no mostraron piedad y se impusieron con un marcador aplastante de 5-0, ambas ocasiones en el máximo torneo del futbol mexicano. Lo preocupante para Lobos, es que en ambas ocasiones se marcharon sin anotar, lo que nos da una idea del mal accionar ofensivo que tenía el equipo.

Jugadores a seguir

Víctor Dávila. El delantero chileno que se ha convertido en el hombre gol en este torneo con un total de tres goles en dos partidos, sin duda es el principal referente del equipo albirrojo, sobre todo por su pegada y regate, que hacen preocuparse a los defensas rivales.

Bryan Rabello. Un hombre clave para su entrenador Francisco Palencia, quien ya sabe lo que es marcar en este torneo, gol que hizo frente a Santos Laguna, en la fecha 1 del certamen, hombre que buscará repetir y marcar el próximo sábado con su gran habilidad para encontrar el espacio.