‘Gringo‘ Torres: “Si no se puede ganar, no hay que perder“

Este fin de semana, el cuadro del Puebla buscará romper una malaria de 19 años en los que no puede vencer a Santos Laguna. A pesar de tener todo en contra, La Franja confía en escribir una nueva historia este domingo en el Territorio Santos Modelo. El centrocampista de la escuadra blanquiazul, José Francisco 'El Gringo' Torres afirmó que el Puebla buscará sumar en territorio lagunero.

"Es un torneo nuevo, cualquier cosa puede pasar, nosotros vamos a plantear el partido como en los entrenamientos, vamos a dejar todo en la cancha y jugar a lo que sabemos, nosotros cuando tenemos la posesión del balón, en tres o cuatro toques ya estamos en el área rival, hay que ir a Torreón a hacer un partido inteligente, si no se puede ganar, no hay que perderlo, nos tenemos que ir con un empate".

Torres destacó que las derrotas del actual campeón en Liga y en Copa no son síntomas de la mal llamada 'campeonitis‘, al resaltar que es algo que él en lo personal no cree que exista y por esa razón el Puebla no se debe confiar en lo más mínimo, tras reconocer que el cuadro de La Laguna es uno de los de mayor respeto en el circuito nacional.

"Yo no creo en eso, la verdad cada partido es distinto y se da distintas maneras, pero yo la verdad no creo en eso, cada partido hay que jugarlo como si fuera una final, Torreón es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, tiene un gran cuerpo técnico, se respeta, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido y tratar de sacar los tres puntos".

Por último, el jugador del Puebla aseguró que se siente cada vez más adaptado en el esquema técnico de Enrique Meza, razón por la que continuará trabajando al tope para así seguir siendo considerado en el once titular.

"La verdad he retomado esa confianza que había dejado en el pasado, comienzo algo distinto, algo nuevo con Puebla, muy contento, muy feliz porque Puebla confió en mí, me dio la oportunidad, tengo que responderles de la mejor manera, así como jugué el partido pasado, así como jugó el equipo, hay que seguir jugando así", finalizó.