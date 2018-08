Matías Alustiza: "Ahora me debo a Pumas"

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México lograron romper una larga racha sin poder llevarse la victoria de la cancha del estadio Jalisco, dicha racha se extendía ya a 14 años pero este viernes por la noche llegó a su fin.

El equipo unamita supo aprovechar las oportunidades que se le presentaron para así poder asestar 3 golpes contundentes a los Rojinegros del Atlas, lo cual mantiene a Pumas en la primera posición de la clasificación general de la máxima categoría en el fútbol mexicano.

Uno de los jugadores más destacados del encuentro fue sin lugar a dudas el argentino Matías Alustiza, quien al finalizar el encuentro compartió sus impresiones sobre el emotivo juego que acababa de vivir.

El "chavo" se dijo feliz por poder aportar en la victoria, con lo cual se acabo la mala racha que los universitarios venían arrastrando desde hace ya varios años: "Sabiamos que era una cancha muy difícil, hacia mucho tiempo que Pumas no podía ganar acá, y bueno por suerte hoy nos pudimos llevar la victoria para poder seguir sumando".

Al minuto 72', cuando Alustiza entró al campo recibió una gran ovación por parte de la afición rojinegra, la cual no olvida su paso por el club. Este detalle no pasó desapercibido por el ariete, quien al anotar el tercer gol de su escuadra no festejó por respeto: "Una felicidad enorme por mi gol y después por la forma en la que la gente coreó mi nombre. Va a quedar grabado en mi corazón para siempre. Tuve un año maravilloso en Atlas, salí por temas de los directivos, pero bueno hoy estoy del otro lado, me debo a Pumas", argumento.

Por último, el casaca número 11 de los universitarios pide mantener la calma pues a pesar de las 3 victorias consecutivas el torneo aún es largo: "Apenas van 3 fechas, hace falta mucho pero no dejaremos de luchar", finalizó.