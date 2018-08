Madriguera rojinegra: Jornada 3

El Atlas dio una deplorable actuación contra Pumas el pasado viernes, los 'zorros' fueron derrotados por los universitarios tres goles a uno en un encuentro en el que la afición demostró gran descontento a pesar de una gran entrada.

Errores y más errores

Una vez más el Atlas tiene goles en contra por errores que se repiten y ya parecen una constante, el arquero José Hernández tuvo una equivocación en el primer gol, producto de un mal rechace en un disparo y el balón quedó a merced del jugador de Pumas para empujar el esférico a las redes.

Hay quienes también señalan en el segundo gol como un error del arquero al no colocar correctamente a su barrera, sin embargo, los jugadores que componían la barrera (Vigón y Garnica) tuvieron muy mala coordinación y el balón no tuvo problema alguno para ir directo a la portería. Lo que es cierto es que ya no hay margen de error, las equivocaciones tienen que reducirse, están costando puntos, Atlas no puede seguir así.

Sufrimiento constante en el balón parado

El partido de la jornada dos ante América los 'zorros' sufrieron dos goles en la táctica fija, ante Pumas de nueva cuenta fueron víctimas de sus errores en el balón parado y cayeron dos anotaciones.

Ya se ha hecho una constante el sufrimiento que Atlas tiene a la hora en que hay un tiro libre o un tiro de esquina en contra, cuenta con cuatro goles que han caído de esta manera, se ha vuelto una debilidad para los rojinegros.

Malas decisiones a la hora de ofender

En este partido Atlas nunca aprovechó la pelota parada para ofender en ningún momento del partido, balón que se tenía de tiro libre o saque de esquina, balón que era desperdiciado con una mala ejecución. A los tapatíos no les salió nada en este encuentro.

Delantera en sequía

Octavio Rivero tuvo la oportunidad de hacer su primer gol en el futbol mexicano desde los once pasos, sin embargo, desaprovechó su oportunidad y falló en la pena máxima.

Tres jornadas; seis goles en contra, ni un gol a favor. Atlas está pasando por un momento preocupante, son tres los partidos en que los rojinegros no han hecho una sola anotación.

Expulsión que definió el futuro del partido

Lorenzo Reyes se hizo expulsar en una entrada muy dura al tobillo de un jugador de Pumas, el chileno dejó a su equipo con diez cuando se encontraban abajo en el marcador, lo que puso mucho más complicada la idea de siquiera empatar el encuentro.

Espabilar o morir

Es de entenderse el descontento que la afición muestra con su equipo, solo un punto de nueve posibles es suficiente argumento para que los hinchas muestren su molestia.

Para Gerardo Espinoza es momento de despertar de esta crisis, no hay margen de error en el siguiente partido contra Lobos BUAP, su equipo se está cayendo, los jugadores deben espabilar ya, van dos derrotas consecutivas, el equipo tiene que responder, ya no hay espacio para los pretextos.

Si los jugadores respaldan el proyecto del 'Loco', se tiene que demostrar que están a muerte con el técnico con buenos resultados, con buen futbol, iniciar los partidos de buena manera para al final obtener una derrota no es suficiente, hay que hablar en la cancha.

Lo que la afición quiere es ver a su equipo ganar, obtener resultados positivos y todo eso va de la mano, hay que salir de esta crisis de una vez por todas.