El técnico de Monarcas femenil ofrece disculpas

Como lo anunciaron en comunicado de prensa, el día de hoy Filadelfo Rangel, técnico de Monarcas Femenil, ofreció disculpas debido a las desafortunadas declaraciones dadas al termino del Monarcas vs Necaxa.

“Me equivoqué, lo sé y pido disculpas, aprendí de esta experiencia. Las declaraciones no fueron acertadas, se salió de contexto por no utilizar las palabras adecuadas. No pensé que tuviera ese impacto, pero me doy cuenta de cuánto va creciendo la Liga, lo fuerte que se ha hecho y por eso mismo salí a pedir una disculpa y dar la cara”, expresó el estratega.

Rangel no dejó pasar la oportunidad para ofrecer su punto de vista sobre la mujer, expresando respeto y admiración por las féminas, al mismo tiempo que aclaraba que se trató de un malentendido en sus declaraciones.

“Para mí las mujeres son lo máximo, simplemente vengo de una mujer, tengo a mi esposa, hermanas e hija, no les faltaría el respeto jamás. En el tema deportivo les debo total respeto y admiración, todas las generaciones que pasaron por mí, ellas me trajeron aquí, no son los logros de Filadelfo Rangel, son de ellas, tengo que cuidar lo que digo porque no fue lo que quise que se entendiera, siempre las voy a admirar y respetar”

Además de las respectivas sanciones, el técnico se ofreció a llevar a término un curso de conciencia de género de la organización Versus, ya apalabrado por redes sociales.

Mientras que el club representado en la figura de Bernardo Ruede, afirmó que si bien como institución no cuartan la libertad de expresión de nadie, sí tienen que hacer conciencia a su técnico de los valores que representa y posee Monarcas como institución a la que pertenece.

“A Fila no le hemos dicho no digas o no hagas, pero hay que cuidarse porque representa a Monarcas. Estaremos tomando cartas en el asunto, en Monarcas hay alrededor de 40 mujeres desde los puestos gerenciales. Vamos a trabajar con las chicas y cuerpo técnico con unos cursos de equidad de género y a seguir, la directiva lo respalda, su trabajo lo hace, ahora tocará aprender y trabajar”.