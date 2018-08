Responde el 'Tuca' a palabras de Pedro Caixinha

La polémica sigue al rojo vivo en el entorno de Tigres y Cruz Azul, puesto que después de lo ocurrido este fin de semana pasado y también las declaraciones que ya había comentado Pedro Caixinha sobre Ricardo Ferretti y la Selección Mexicana, este lunes el ‘Tuca’ en su acostumbrado día para rueda de prensa, fiel a su estilo, fue contundente con su manera de pensar y expresarse al respecto.

“He visto mucha gente que de repente las cosas les salen dos-tres veces bien y ya ustedes (prensa) lo ponen cómo el Mesías, el Pep Guardiola de nuestro futbol. ¿Para qué entro en polémica?, cada quién habla lo que se le pega la gana. A mí ni me importa, que diga misa, me vale madre. Ni sé porque tocó mi tema, no tiene porqué meterse y si busca polémica, conmigo no la va encontrar. Que siga hablando lo que quiera”.

Posteriormente Ferretti se refirió a lo ocurrido entre el propio timonel celeste y el arquero argentino Nahuel Guzmán: “Para mí es normal, en una discusión, los dos tienen que ver algo. Si hay un pleito es entre dos. ¿Qué es lo que le dijo Caixinha a él? Ah, entonces también investiga cabrón, lo que hizo la otra parte. Si quieres ser juez, escucha las dos partes. Ustedes son periodistas, saben investigar bastante bien ¿no?”.

Nahuel Guzmán | Foto: Carlos Ruíz / VAVEL México

Finalmente sobre el no poder contar con el delantero André Pierre Gignac en el cotejo ante ‘La Máquina’, Ferretti sabe que no se puede depender de un solo elemento: “La ausencia de todo buen jugador afecta a todo el equipo. Yo en lo personal espero que no exista una dependencia de un solo jugador, porque si es así no estaríamos hablando de un equipo. Ha sido coincidencia (la derrota), es un jugador importante, de peso dentro del plantel, como hay muchos y cuando él no está, hay otros que buscan hacer lo mejor posible las cosas”.