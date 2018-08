Juan Carlos Valenzela: "Hay cosas por corregir y mejorar"

Google Plus

Xolos dividió unidades en esta jornada 3 ante León, los dirigidos por Diego Cocca tuvieron la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, sin embargo, el tiro fue errado por Miller Bolaños y con gol de Luis Fuentes rescataron el empate en el minuto 74.

Los fronterizos recibirán al Toluca en la tercera jornada de la Copa MX, Valenzuela señaló que se le debe dar la misma seriedad tanto al certamen de copa como al de liga.

"Sí es lo mismo, el equipo no cambia, los objetivos no cambian, y darle la misma importancia y seriedad tanto a la liga como a la copa".

Xolos va partido a partido, y a pesar del empate que les deja un amargo sabor de boca, deben ya enfocarse en el siguiente partido que es el de copa en contra de los 'Diablos Rojos'.

"Primero la copa, el partido de hoy (Domingo) ya pasó, hay cosas por corregir, por mejorar, y estar pensando en lo que viene que es la copa, ya después veremos cuando venga Cruz Azul".

El gol de León abrió el marcador y se notó cierta decepción en los jugadores rojinegros, sin embargo, el 'Topo' declaró que no hubo enojo entre el equipo y que se debe mejorar.

"A nadie le gusta recibir gol, pero no nos dijimos nada, obviamente caras largas y cositas por mejorar porque el gol nos cae muy rápido pero no, no se dice nada".

En su siguiente partido de liga, Xolos le hará los honores al Cruz Azul en la fecha 4, los tijuanenses deben comenzar a sumar de a tres en casa, para que las cosas no se compliquen mucho a la hora de ir de visita.