Atlas sin gol y pólvora mojada

Tres jornadas, un punto de nueve disputados y una diferencia de goles de menos seis, comienzan a matar las ilusiones-como parece ser costumbre- de los aficionados y del mismo club para obtener al menos el pase a la liguilla.

El nuevo ataque rojinegro compite con la pólvora mojada, los comandados por Gerardo Espinoza después de un empate y ser vapuleados de manera consecutiva con tres goles no han sabido dar respuesta cualquier oportunidad de gol. Un total de 42 remates de los cuales solo 13 fueron al arco, comprueban el pésimo momento de la delantera tapatía. Además, Atlas no cuenta con un cobrador de penales, con piernas para sentenciar desde los once pasos. Juan Pablo Vigón y Octavio Rivero han sido los tiradores en la pena máxima.

A los 42 remates que no encuentran el gol, se le suman los errores de “Pepe” Hernández, quien ha tenido un mal inicio de torneo con tres errores en tres partidos y un nivel que no refleja sus previas actuaciones en el torneo pasado. Un arquero joven que deberá de retomar el rumbo de promesa y superar sus actuaciones que ya viene arrastrando desde el torneo Esperanzas de Toulon.

¿8 millones de dólares por quedarte sin tu goleador?

Milton Caraglio fue de los mejores delanteros de la Liga MX en el Apertura 2017 y el Clausura 2018, en el pasado año futbolístico sumó con 15 tantos al Atlas y consiguió estar entre los primeros 10 goleadores del futbol mexicano. Mientras que al “Chavo” Matías Alustiza, lo tienen prestado en Pumas, donde es banca. Y aunque terminó en el banquillo el año pasado, sería titular indiscutible en el actual equipo rojinegro.

El equipo con más derrotas en el futbol mexicano (901) no puede presumir por ahora de sus refuerzos. Octavio Rivero falla penal y sigue sin concretar un solo gol, Ricky Álvarez no produce al ataque, Lorenzo Reyes es expulsado por una fuerte falta contra Pumas, Omar González pierde la titularidad gracias a su regular desempeño.

No existe el gol en Atlas. Ya sea de penal, tiro de esquina, balón parado, área grande o chica. De nada sirve tener una mentalidad fuerte y una fe a ciegas si no cuentas con las piernas y la calidad para demostrarlo.