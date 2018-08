Gustavo Guzmán: "Rafa está poniendo en juego su reputación"

Google Plus

En el inicio y final de la conferencia de la presentación de Rafael Márquez como nuevo directivo de conjunto rojinegro habló el presidente de la institución Gustavo Guzmán. Donde habló del reto que tiene Rafael al asumir este nuevo puesto y otras cosas del comienzo del torneo que no ha sido bueno para los zorros.

"Lo fácil para Rafa hubiera sido irse a ser comentarista, que es muy redituable hoy en día o irse a Europa con el Barcelona a empezar desde cero a prepararse. Rafa esta tomando un reto bien importante que es su reputación. Lo que ha hecho en sus años de carrera los puede tirar a la basura", fue así como Gustavo Guzmán habló de la elección de Márquez.

"Puede cambiarse el 'Fuera Guzmán' por el 'Fuera Rafa'"

Sabiendo que esta responsabilidad para Rafa es muy grande con los Rojinegros del Atlas, Guzmán le dará todo su apoyo para que las críticas no le peguen tanto al histórico jugador. Agradece también el presidente de la institución, que Rafa haya tomado la decisión de tomar este puesto ipso facto culminada su carrera como futbolista.

Entres las novedades que hay en el equipo en este comienzo del torneo, se confirmó la situación del atacante chileno Ángelo Henríquez. "Lo seguimos por mucho tiempo y confiábamos en que nos daría muchos dividendos, pero no fue así. La gente del equipo me mencionó que Henríquez salía llorando de los entrenamientos y ahí fue cuando decidí aceptar la oferta de la U de Chile", confirmado entonces que el chileno sale del equipo; pero no se vende toda la carta del atacante al equipo azul.

Otro tema que ha sido muy debtaible en este inicio del torneo es la capitanía que se le ha dado a Juan Pablo Vigón y también del arquero José Hernández que han provocado comentarios negativos en la afición. Pero a pesar que se les ha reventado a los futbolistas, Guzmán confía en que Gerardo Espinoza siga sacando el jugo a todos los chavos y la situación mental es un tema muy importante que se debe seguir progresando para que lleguen los éxitos al equipo.

Para terminar, tocó el tema de la afición les pidió paciencia a todos los que apoyan al equipo hacia los jugadores canteranos porque es un proyecto que va iniciando y ellos necesitan confianza. Aunque no negó que se le exiga en un todo al equipo, porque están en todo su derecho por ser aficionados del cuadro rojinegro.