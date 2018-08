Palencia: "Esto es de hacer, no de merecer"

Google Plus

Una amargo sabor de boca se llevó Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla al caer por la mínima diferencia ante Necaxa en el marco de la Jornada 3 del Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX.

Un gol al 91’ de Diether Villalpando dejó tirados en el terreno a los dirigidos por Juan Francisco Palencia, quien después del encuentro dio sus impresiones sobre el doloroso descalabro en Aguascalientes.

“Lamentablemente, creamos oportunidades y no las concretamos; ellos sí. La oportunidad que tuvieron la ejecutaron bien, esa es la diferencia. Esto no es de merecer, es de hacer”, analizó.

El joven técnico habló sobre el funcionamiento de su equipo que calificó como no el óptimo, pero con buena circulación de balón.

“Creo que el funcionamiento no me acabó de gustar, pero tuvimos la pelota. En el primer tiempo también generamos oportunidades de gol. Todavía no es el ideal, pero sí demostramos que por momentos el equipo maneja bien la pelota de un lado a otro, que genera oportunidades de gol”, comentó.

Insistió en que los licántropos crearon oportunidades para ganar el partido y que la efectividad de ‘Rayos’ fue mejor.

“A pesar de que estaba parejo el partido antes de que se quedaran con un hombre menos, se define en un error. Ellos lo aprovechan bastante bien y nosotros no concretamos las que construimos”.

Además, destacó que su equipo fue intenso y tuvo un comportamiento adecuado en la cancha del Victoria, aunque no les alcanzó para irse con los tres puntos a casa.

“Yo no veo ninguna pasividad. Creamos muchas oportunidades de gol. Sí cometimos un error de vigilancia y desatención a la hora del reinicio y es el gol que nos costó, pero en general el equipo a lo largo del partido se comportó bien”.

Finalmente, se expresó brevemente y sin demasiados calificativos sobre las virtudes del rival.

“Sabíamos que ellos son buenos contragolpeando y en un contragolpe que tuvieron, lo hicieron bastante bien y se definió el partido”, concluyó.