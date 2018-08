Pumas vs Necaxa en vivo online en Copa MX 2018 (1-0)

Google Plus

Necaxa: Y. Gutiérrez (C); A. Mayorga, I. Mojica, L. Hernández, J. Medina; F. Castro, E. Lira, P. Esquivel, D. Álvarez; M. Barragán y C. Riaño. DT: Marcelo Michel.

Pumas: M. Fraga; I. Domínguez, A. Arribas, D. Rodríguez, R. Cota; B. Figueroa, A. Iniestra, D. Cabrera, C. Gutiérrez; F. Mora y G. Alustiza. DT: David Patiño.

14'. ¡Casi! Gran jugada de Mayorga que manda diagonal a Riaño, quien no logra anotar; su remate pega en el metal.

11'. ¡Cerca! Cabezazo de Martín Barragán que se estrella en el poste izquierdo de los locales.

9'. Matías Alustiza aparece a segundo poste y cierra la pinza para adelantar a los Pumas en el marcador.

¡GOOOL DE PUMAS!

7'. Gran barrida de Luis Donaldo Hernández para evitar que Matías Alustiza rematara de frente a la portería.

¡INICIA EL PARTIDO!

18:25. Banca de Necaxa | L. Chávez; S. Vázquez, J. Plascencia, G. Hernández, C. Peña, C. Camacho y R. Marín

18:24. Banca de Pumas | J. Castillo; R. González, D. Rosales, A. Acosta, B. Lozano, J. Galindo y A. Hernández.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del partido Pumas vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Olímpico Universitario. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

Mientras tanto, en el certamen liguero, Necaxa suma dos victorias y una derrota. El sábado pasado, aprovecharon su condición de local para vencer 1-0, en tiempo de compensación, al cuadro de Lobos BUAP, con anotación de Dieter Villalpando.

En la Liga MX, Pumas es uno de los tres equipos que acumulan tres triunfos. El viernes anterior, visitaron el Estadio Jalisco, donde doblegaron 0-3 al Atlas, con dianas de Kevin Escamilla, Pablo Barrera y Matías Alustiza.

Por su parte, en su único duelo disputado durante esta campaña, los Rayos vencieron como locales 1-0 a la 'Jaiba Brava', con tanto de Martín Barragán.

En su primer partido dentro de este certamen, los universitarios derrotaron 1-2 como visitante a Tampico Madero, con goles de los chilenos, Marcelo Díaz y Martín Rodríguez.

Los conjuntos de Pumas y Necaxa se encuentran en el Grupo 4 de la competencia, junto a la 'Jaiba Brava' de Tampico Madero.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Pumas vs Necaxa en vivo, correspondiente a la Jornada 3 del torneo Apertura 2018 de la Copa MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario a partir de las 19:00 horas.