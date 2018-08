Miguel Herrera: “No nos vamos contentos”

Google Plus

Las Águilas por más que lo intentaron no pudieron en Culiacán y terminaron por empatar sin anotaciones ante el 'Gran Pez'. Con este resultado, América y Dorados se colocaron al frente del grupo con cuatro unidades, mientras que Veracruz está al fondo sin puntos.

Al término del duelo, Miguel Herrera se mostró insatisfecho por el resultado, principalmente por las condiciones del terreno de juego: “No nos vamos contentos. La cancha no sirve para jugar bien, venimos a buscar el triunfo. Fallamos algunas opciones, pero la cancha está lenta, tiene tierra, lo intentamos y los muchachos lo hicieron bien. Nos entregamos, reitero, así como estaba la cancha era difícil no sólo el rendimiento para el América, sino para los dos equipos, difícilmente así se puede jugar en un mal estado, desafortunadamente así es y tenemos que adaptarnos. Ellos hicieron un buen partido defensivo, las que tuvimos no las pudimos meter”.

De igual forma, comentó que están cumpliendo con las normas que solicitan, aunque como lo ha venido señalando, no está de acuerdo en poner a jóvenes sólo porque así lo indique el reglamento: “Tenemos un torneo como obligación poner chavos, pues hay elementos menores de 18 años, menores de lo que nos pide la regla y estamos cumpliendo con las exigencias que no me gustan”.

Por último, el ex estratega de la Selección Mexicana indicó los puntos relevantes para el América en la Copa MX: “Es un torneo que nos sirve para ver jóvenes y muchachos que no ven tanta actividad en la Liga MX o una situación como la de Cecilio, para que empiece a tomar más minutos y agarrar otra vez su ritmo, me sirve perfecto”, finalizó Miguel Herrera.

Las Águilas ya regresaron a la capital mexicana para encarar el partido del próximo sábado, donde estarán recibiendo al invicto Monterrey en punto de las 21 horas.