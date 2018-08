Desabrido empate en Culiacán

Google Plus

Dorados: G. Servio (P) (C), D. Barbosa, L. Jeréz, F. Arce, J. Escoboza, E. López, J. Galindrez (F. Juárez, Min. 45), V. Torres, R. Sandoval (F. Contreras, Min. 58), J. Báez, J. García (J. Córdoba, Min. 70). D.T. Francisco Ramírez.

América: A. Marchesin (P) (C), C. Vargas (O. León, Min. 73), J. Sánchez, C. Domínguez, J. Corona, V. Aguilera, H. Martín, A. López, I. Moreno (O. Peralta, Min. 45), D. Zamora, J. Guillén (E. Álvarez, Min. 65). D.T. Miguel Herrera

MARCADOR: Sin goles.

ÁRBITRO: El árbitro amonestó a Joe Corona (Min. 43), Facundo Juárez (Min. 58), Diego Barbosa (Min. 61), Luis Jeréz (Min. 90).