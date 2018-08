Rodrigo Millar: "En nuestra casa tenemos que ser fuertes"

El jugador chileno, reconoció las diferentes variantes con las que cuenta el equipo, mismas que serán fundamentales para mantener a flote al equipo a lo largo del torneo: "Tenemos más variantes, jugadores más verticales, más rápidos, nos da más opciones al ataque, son jugadores que su acoplamiento va muy bien y estoy seguro que nos ayudarán en el torneo", expresó.

Acerca de el último partido frente a Veracruz donde les empataron en los últimos instantes del encuentro, Millar aceptó que se debió a una grave desatención: "Creo que hubo una desatención de todo el equipo, tuvimos opciones de marcar antes y cerrar el juego, no las aprovechamos, después se nos complicó y nos terminan sacando un punto", comentó.

El 'Chino' espera que estas experiencias sirvan para aprender, aunque desea que éstas no cuesten al final del certamen: "No es fácil hacer un gol al 90’ y que te lo empaten unos minutos después, tenemos que aprender a no relajarnos, a no bajar los brazos, espero que al final esos dos puntos que perdimos, no nos cuesten al final del torneo", manifestó.

Acerca de hacer valer la localía, el jugador 'Rojiamarillo' comentó que es algo de suma importancia para seguir creciendo: "En nuestra cancha tenemos que ser fuertes, el primer juego acá fuimos superiores, contundentes, y creo que debemos de repetir la dosis en esta ocasión, para poder sumar tres puntos y darle una alegría más a la afición", subrayó.

Por último, Rodrigo Millar habló sobre su presente, pues a pesar de no ser un joven, aún tiene mucho que aportar al equipo: "No le cierro la puerta a nada, voy año con año, viviendo mi presente, me siento muy bien, creo que puedo seguir sumando al equipo, sé que no tengo 20 años; en este club me han tratado de la mejor forma", concluyó.