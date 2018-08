Hernández sabe que el duelo contra Necaxa será complicado

Google Plus

Roberto Hernández, director técnico de Monarcas Morelia, aseguró que el duelo del próximo duelo que se tendrá en el Estadio Morelos frente a Necaxa será complicado ya que el rival es una escuadra que hace bien las cosas en el ataque, por lo que será un partido atractivo para todos los asistentes.

“Es un equipo bastante difícil, tienen un entrenador nuevo, con una idea nueva, renovado también el equipo en sus filas. Es un equipo muy dinámico, va a ser un juego bastante interesante porque hoy creo que los dos equipos somos de una propuesta ofensiva, vamos a buscar el arco, entonces puede ser muy atractivo para la afición, ojalá que tengamos el equilibrio para defendernos bien y poder atacar mejor”.

Además el estratega puntualizó que el estilo de juego del rival se ha ido modificando ya que su entrenador prioriza el ataque, saliendo de lo que comúnmente se ve en Primera División, por lo que hasta el momento es un juego que le ha funcionado.

“Yo creo que ese es su estilo, así jugaba en Zacatepec y en los clubes que ha dirigido. Hay otros entrenadores que con otra fórmula se han mantenido muchísimos años dirigiendo. Es su propuesta y es bien interesante porque prioriza mucho la parte ofensiva, su equipo ataca con muchas unidades. Le ha dado el hecho de estar bien hoy día en este inicio de la liga y le ha dado también mucho éxito en el Ascenso, donde insisto, su juego es bien atractivo”.

“Pero también este tipo de estilos y juegos, sucede lo que les pasó contra Pumas, que por el hecho de ir tanto al frente, se descuida la parte defensiva y les hicieron cinco. Entonces, es un desequilibrio el que de repente pueden caer esos equipos. Que son complicados y son difíciles, sí lo son, que van a tener opciones de gol, las van a tener. Es bien interesante y vamos a estar lo suficientemente concentrados y atinados para hacer un buen partido el próximo viernes”.

Hernández sabe que deben trabajar para mantener un buen ritmo durante todo el partido, pues en los últimos duelos tanto en Copa como en Liga han dejado escapar un resultado positivo por algunas desconcentraciones.

“Si nos vamos unos días atrás, Chivas también nos gana cuando ya habíamos empatado el resultado con un buen partido y terminamos perdiendo ese juego, y después el fin de semana contra Veracruz sucede algo muy parecido. Me ocupa mucho trabajar, poner mucha atención porque han sido dos partidos donde nos han sacado puntos en los últimos minutos. Hay que trabajarlo, hay que concientizar a los muchachos que el juego dura 95 minutos”.

Las lesiones han sido un problema para los rojiamarillos desde el arranque del torneo, sin embargo Roberto Hernández, aseguró que tanto Osuna como Vegas han mostrado mejorías por lo que podrían ser considerados para el compromiso del viernes, mientras que Loeschbor continúa descartado para regresar.

“Los lesionados están mejorando considerablemente, Mario Osuna ya está muy adelantado, ya hizo prácticamente todo el entrenamiento y eso me tiene ilusionado; Sebastián Vegas también ya trabajó al parejo del equipo, todos están casi bien o bien. El único que no está bien es Loeschbor, todavía está en el proceso de recuperación, es el único jugador hoy día que no lo tendríamos apto para considerarlo para el viernes”.

Por último aseguró que la principal meta del torneo es hacerse fuerte en casa tratando de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, por lo que el próximo encuentro será fundamental para este propósito.

“La primera intención es hacernos fuertes en casa y sacar la mayor cantidad de puntos posibles, sabemos que de visita nos ha costado un poco más, ya sacamos un punto. Tenemos que buscar los resultados que nos puedan poner en el primer paso que nos estamos planteando, que es estar nuevamente en una Liguilla”.