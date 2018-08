Sin tiempo para lamentos, Enrique Meza solo piensa en Veracruz

Google Plus

Luego de caer el pasado fin de semana ante Santos, en Puebla no hay tiempo para lamentos, pues se deben corregir todos los errores cometidos de cara al partido de este viernes ante Veracruz, así lo dijo el estratega camotero, Enrique Meza.

“No puedo uno dilatar demasiado tiempo ya se festejando o rumiando una derrota, en cuanto se terminó el partido ante Santos, sí, doloroso y todo porque dejamos mucho que desear, inmediatamente empezamos a pensar en el siguiente rival, en descansar y trabajar, en este momento estamos en esa rehabilitación de todo“.

Fiel a su estilo y mostrándose autocrítico, el ‘Ojitos‘ no dejó pasar la oportunidad para hablar de lo mal que se jugó en Torreón, situación que obliga al equipo a trabajar de la mejor manera para no repetir dicho accionar.

“Contra Santos tuvimos una actuación muy mala, no terminamos jugadas, dábamos la impresión de ser muy pasivos cosa que no se tiene, hemos hecho cuenta de todo lo que dejamos de hacer y de lo que hicimos y yo creo que quedamos en deuda no solamente con la afición sino con nosotros mismos“.

Por otro lado, Meza descartó que tenga en la cabeza la posibilidad de que llegue un jugador más para reforzar al equipo.

“Tenemos suficientes jugadores y están probados, no se puede traer demasiados jugadores porque se amontonan las posiciones“.

En cuanto al colombiano Omar Fernández, confirmó que su recuperación va por buen camino y posiblemente para la siguiente semana pueda estar contemplado.

“Omar (Fernández) está lesionado, ya va saliendo, está muy mejorado para esperar que la siguiente semana esté listo“.

Finalmente, en cuanto al duelo ante los escualos, Meza no se fía del momento que atraviesan los Tiburones y afirmó que deberán encarar el encuentro con la mayor seriedad posible.

“No se gana antes de tiempo ni se pierde después, se gana o se pierde en el momento, ellos son muy trabajadores y hacen todo a tope, vamos a enfrentar a Veracruz como si fuera el mejor equipo de su historia, porque tenemos que ser respetuosos“, finalizó.