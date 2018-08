Espera Alfonso González que su lesión no sea de gravedad

Google Plus

Triunfo importante el que logró la escuadra de Rayados dentro de la segunda jornada de la Copa MX, dando cuenta de los Venados con marcador de 0-3 en calidad de visitante. Desgraciadamente para la causa albiazul, no todo fue perfecto, puesto que Alfonso González tuvo que salir lesionado del terreno de juego.

Horas después de lo sucedido la noche de este pasado martes, la directiva de Monterrey mediante un comunicado de prensa anunció lo siguiente:

“Alfonso González sufrió un mecanismo de distensión anterior de la rodilla derecha, provocándole dolor e inflamación. Esperaremos a realizar los estudios médicos correspondientes y (entre jueves o viernes) para conocer la gravedad”.

Finalmente este miércoles el conjunto albiazul regresó a la Sultana del Norte y ‘Ponchito’ fue interceptado por los medios presentes, para ser cuestionado sobre el cómo se sentía tras la lesión sufrida.

“Está un poco inflamada la rodilla, se me trabó en una jugada pero bueno vamos a esperar a que se desinflame para hacerme un estudio y ya saber bien en concreto lo que es. Depende de cómo evolucione, ojalá sea lo más pronto posible, que pudiera ser mañana sino hasta el viernes”.

Muchos son los mensajes de apoyo que ha recibido el mediocampista albiazul y con respecto a ello González dijo: “Agradecerles que estén al pendiente de mí, siempre es bueno saber que hay gente que se preocupa por ti. En cuanto sepa lo que es, espero avisarles”.

Alfonso manifestó lo que vivió en el momento justo donde hizo acto de presencia la lesión que espera no sea de gravedad: “Sí, en ese momento se me vino a la cabeza todo, nunca me había pasado. Sí sentí mucho dolor y bueno nunca había sentido una sensación así. Ojalá y sea nada más que el susto y esperar en Dios que todo salga bien”.