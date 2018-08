Miguel Ángel Garza aseguró que Tigres cumplirá con la regla 20/11

Google Plus

Los Tigres con semana vital dentro de la Liga como de la Copa MX. Los felinos que enfrentarán la segunda jornada del torneo copero y la cuarta dentro del Apertura 2018 recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Universitario, buscarán llevarse las victorias para darle vuelta a la página rápidamente tras lo sucedido ante Cruz Azul.

Miguel Ángel Garza, Presidente Deportivo de la escuadra regiomontano, habló en entrevista para TDN sobre el presente del equipo, que es como en los últimos años un serio candidato para levantar el título.

El primero de los temas fue el cómo cumplir con la regla 20/11, esto debido a la calidad de plantilla con la que cuentan actualmente los felinos en materia de extranjeros: “Yo creo que el modelo del club se ha enfocado un poco más a la cuestión de los jugadores y efectivamente no hemos tenido mucha oportunidad para los jóvenes. Tenemos un proceso diferente pero es un modelo que consideramos es el adecuado, el que nos ha dado resultados en los últimos ochos años y ahora la nueva reglamentación que nos obliga tener a los jóvenes en la cancha, también la estamos cumpliendo”.

“Seguimos con un pensamiento que el jugador debe de llegar al primer equipo por su calidad y tiene que ser mejor del que está dentro de la cancha para que pueda tener esa participación. Poco a poco deben ir tomando la oportunidad. El jugador que debuta en Tigres sigue participando, ya sea con nosotros o en otros equipos y no los que debutan y a los seis meses o un año desaparecen del futbol”, agregó Garza.

Con respecto a algunas declaraciones de Ricardo Ferretti en torno a que dará oportunidad a los juveniles cuando estén listos y no por imposición, el directivo del club norteño manifestó: “Lo conocemos ante los medios su forma de expresar pero estamos en coordinación constante de que deben de participar. Seguimos con la postura del que tiene calidad, es el que debe jugar y no debe permanecer por reglar. Ese pensamiento lo tenemos cómo institución. (La regla) se va a cumplir 100% tanto en la Liga como en la Copa”.

Finalmente sobre el polémico tema de las declaraciones de Pedro Caixinha sobre la institución de Tigres y la grandeza o no que tiene el club, Garza dijo no sentirse ofendido por ello y agregó: "Tenemos demasiado trabajo en el equipo para estar viendo lo que dice el vecino, no nos da tiempo para esa situación".