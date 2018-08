Leiton Jiménez: "Esperemos estar a la altura que Rafa espera"

Google Plus

De nueva cuenta Atlas tuvo un buen funcionamiento en la cancha, pero otra vez el resultado no fue de victoria. Empataron a dos tantos ante Cruz Azul, en duelo de la Copa MX, resultado que mantiene al equipo en la pelea. Leiton Jiménez destacó el trabajo que hicieron él y sus compañeros y que este resultado los ayude a poder tomar confianza para ganar en la Liga el sábado ante Lobos BUAP.

"Hicimos un buen partido aquí ante un gran equipo, independientemente que les hayan expulsado a alguien. En el segundo tiempo fue muy bueno y pudimos empatar el juego con esfuerzo de todo el equipo", Leiton Jiménez reconoce el buen partido que se hizo ante uno de los equipos protagonistas que les da una bocanada de confianza.

"Esto servirá para mejorar en Liga"

Se le cuestionó al colombiano acerca de lo que pasa en el equipo de Atlas al momento de verse abajo en el marcador en anteriores partidos y que la situación cambió para este encuentro. Jiménez aseguró que es parte del proceso que vive el equipo y poco a poco van aprovechando las ocasiones de gol que generan.

El tema que ha generado revuelo esta semana con los zorros es el nombramiento de Rafael Márquez como presidente deportivo, acerca de esto habló el capitán. "Claro que es presión que nos haya comparado con el Barcelona. Pero si dice que hay similitudes de cómo se trabaja ahí, nosotros debemos estar a la altura de lo que espera. Todos admiramos a Rafa y queremos que nos vaya bien a todos", aseveró.

Ante esta seguidilla de resultados que de momento no favorecen a Gerardo Espinoza, el equipo desea que esto cambie de inmediato para que no le este pesando su novatez. "Se debe mejorar en todos los aspectos que hay en el equipo para que no solo apoyemos con el diálogo a Gerardo, sino con resultados", concluyó Leiton.