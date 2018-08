Crónica de la sacudida santista

El 8 de agosto debió haber sido una fecha de alegría para el Club Santos Laguna por el quinto aniversario de la gestión Orlegi al mando de la institución, pero en lugar de festejo, la oficialización de la renuncia de Robert Dante Siboldi junto a su cuerpo técnico por un altercado con el jugador Gerardo Alcoba terminaron por generar un sinfín de rumores y especulaciones que lo único que dejaron claro fue que el técnico campeón de liga está fuera y su reemplazo será el Director de Fuerzas Básicas, Salvador Reyes de la Peña.

Al mediodía de este miércoles, trascendió en la Comarca Lagunera el rumor de problemas internos en el vestidor santista, en los que se involucraba a Siboldi con un jugador. Los reflectores apuntaban hacia Jonathan Orozco por no haber alineado en las primeras dos jornadas, otros afirmaron que fue el zaguero Alcoba por su molestia con Robert y su asistente Cufré al no haber sido considerado como capitán ni en liga ni en copa, dónde se les dio el gafete a Abella y de Buen, aparte quedó la duda de que pudo haberse incomodado por haber ido a la banca el domingo frente a Puebla. La tercera especulación apuntó hacia la defensa del defensa Alcoba hacia su compañero Brian Lozano por haber sido regañado fuertemente por Robert Dante la semana pasada por lesionar a un juvenil.

A las 14:44 horas, el club emitió un boletín que confirmó la salida del estratega charrúa: “Durante el fin de semana, fue traído a nuestra atención que se han registrado una serie de diferencias entre el Cuerpo Técnico, las cuales derivaron en un conflicto con un jugador, rompiendo de manera irreparable códigos de ética, generando un ambiente poco propicio para el buen desempeño del equipo, y que van en contra de la filosofía y los valores de la institución. Por tal motivo, el Cuerpo Técnico, reconociendo la gravedad de sus acciones y omisiones, presentó su renuncia y el Club decidió aceptarla, dado que aunque es un conflicto entre personas y no con la institución, se pretende que los asuntos entre individuos no afecten la actuación del equipo, ya que la confianza, la cordialidad y el respeto, son nuestras herramientas esenciales. Tenemos claro que en ocasiones el éxito deportivo puede generar conflictos interpersonales difíciles de asimilar y trae consigo un constante proceso de aprendizaje que forja a las personas y a las instituciones”.

Tras la confirmación del ascenso de Salvador Reyes Jr. al primer equipo luego de encargarse de la dirección de fuerzas básicas, se invitó a los medios de comunicación al Auditorio Orlegi para ofrecer una conferencia de prensa a las 16:45.

(Foto: Santos Laguna)

Con unos minutos de retraso, comenzó la conferencia efectuada por el jugador Gerardo Alcoba, el vicepresidente deportivo José Riestra y el nuevo entrenador Salvador Reyes de la Peña. El futbolista en un tono serio y sin aceptar cuestionamientos dijo: “Indirectamente, los conflictos internos de ellos me afectan. Sobrereaccioné, creyendo injusta determinada situación y asumiré mis consecuencias debido a la reacción. Voy a volver a ganarme la confianza de mis compañeros; como me enseñaron aquí, a ganar sirviendo. Lo único que puedo decir es que la verdad es la única arma que tiene un verdadero hombre”, para terminar saliendo rápido del lugar e incorporarse a los entrenamientos junto al resto del equipo.

José Riestra evadió los cuestionamientos incómodos y se remitió a decir que el comunicado de prensa era demasiado claro y no era necesario ahondar en los detalles, pero dejó en claro que el problema no tiene que ver con la directiva, añadiendo que “el jugador no tiene nada que ver ni está involucrado en el tema del porqué se tomó la decisión […] Todos estamos igual de sorprendidos, ese pequeño veneno que no se asoma siempre sino hasta que se asoman los éxitos […] Hay que analizar bien las cosas y nuestro presidente lo dice muy bien, muchas veces es más difícil digerir el éxito que el fracaso y uno de los grandes problemas y por eso de la famosa ‘campeonitis’ que siempre se habla, es que cuando uno es exitoso en algo le cuesta mucho más trabajo digerir ese éxito, el cual sólo trae a más gente que te habla, que te dice, o empieza a haber un ego en el que gracias a mí se lograron las cosas […] Hay que aprender a digerir el éxito y creo que nos picó, no supimos digerirlo y por eso hoy tenemos que empezar un nuevo proceso”.

Salvador Reyes de la Peña quedará al frente del equipo junto a los auxiliares Rafa Figueroa y Luis Canay, Nicolás Navarro (entrenador d porteros) y Juan Manuel Rodríguez (preparador físico) tomará las riendas y no especificó que fuera de forma interina. El nuevo estratega tomó la palabra y expresó “Nosotros veníamos apenas bajándonos de un avión de China donde estuvimos con un equipo juvenil, pero sabemos de esta gran oportunidad de estar con el primer equipo, estoy sorprendido porque el trabajo de Robert Dante había sido excelente”, terminando alrededor de las 17:20 una conferencia que siguió dejando dudas.

(Foto: El Siglo de Torreón)

La incredulidad e interrogantes fueron palpables entre los medios de comunicación que se siguieron preguntando los motivos del porqué de la prematura salida del entrenador. El ambiente se percibió tenso entre los trabajadores del club, ya que era evidente que las últimas horas habían sido demasiado turbulentas.

Mientras tanto, en las canchas aledañas al TSM, las divisiones inferiores del club, así como el equipo femenil entrenaban bajo los rayos del sol mientras algunos aficionados veían a lo lejos a primer equipo santista que efectuaba sus entrenamientos posteriores al juego de copa, mismos que se realizaron a puerta cerrada y sin acceso a la prensa. Pero aun así, se captó a Gerardo Alcoba retirándose más temprano que los demás, el uruguayo iba platicando con el refuerzo Ayrton Preciado, que lo escuchaba atentamente, esto a las 18:30. Antes de Alcoba se había ido Edwuin Cetré y posteriormente, se fueron los demás futbolistas con ‘Chava Reyes’, destacando un ambiente “normal”, al no haber divisiones evidentes o algo extraño que denotara división de grupo.

(Foto: Milenio)

Después de la media noche, el ex técnico Robert Dante utilizó su red social Twitter para agradecer a la afición y dar su postura tras dejar a los verdiblancos: “Tuve que dar un paso al costado porque la traición y la mentira no son parte de mi código de valores, y como mis valores se cuestionaron preferí tomar distancia. Ninguno está por encima de la institución. Se están diciendo tantas barbaridades y mentiras que creo es necesario expresarme. Solo deseo aclarar que nunca agredí ni provoqué agresión física a nadie, sólo tomé decisiones que en mi posición laboral debía, por educación omití comentarios que nada aportaban y solo restaban, para no generar conflicto y posteriormente me vi afectado negativamente”, expuso.

De esta manera la institución santista cerró un día extraño, un día en el que a causa de expresarse verdades a medias, desataron especulaciones que en nada benefician al plantel que a tres meses de haber salido campeones han visto salir a futbolistas como Djaniny, Araujo e Izquierdoz. Ahora, hasta su entrenador Siboldi y sus asistentes Gonzalo Cigliuti, Leandro Cufré y Pablo Sanguinetti, abandonan un barco evidenciando que algo no bien.