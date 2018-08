Punto Cíclico (4): Un campeón en boca de todos

Google Plus

El Punto Cíclico de esta semana pintaba para reconocer la mejora de los Guerreros luego de su fácil triunfo sobre Puebla y el incómodo empate contra Celaya en copa, siendo solamente rescatado por el extraordinario gol de Ayrton en un debut que hasta fue aplaudido por la afición del Corona. Es más, hasta la magnífica foto oficial tomada en el Teatro Isauro Martínez merecía mención. Pero la renuncia de Robert Dante Siboldi a la dirección técnica, amerita centrar la mira en lo que pueda haber de trasfondo, no tanto por morbo, sino porque las dudas e interrogantes pueden afectar al vestidor albiverde para que negativamente se vea plasmado en el terreno de juego.

(Foto: El Siglo de Torreón)

De forma abrupta y confusa, el pasado miércoles concluyó la relación laboral de cuatro años entre Santos Laguna y Robert Dante Siboldi. Problemas extrafutbolísticos con el defensa Gerardo Alcoba desencadenaron en la renuncia del estratega junto a sus asistentes Cufré, Sanguineti y Cigliuti.

¿Qué es tan grave como para sentirse afectado y verse orillado a hacerse a un lado de la dirección técnica de un equipo? O ¿Qué tan mala puede ser la acción de un entrenador para aceptarle sin cuestionamiento la renuncia a alguien que te acaba de hacer campeón hace tres meses?

Dichas preguntas habrían de ser respondidas en la conferencia efectuada con Alcoba, Riestra y Reyes el día de ayer en el Auditorio del TSM. Sin embargo, los protagonistas evadieron las preguntas que los comprometían y respondieron a medias. Lo peor de esto, es que se le dio pie a rumores que aunque parecen descabellados y disparatados, pueden ser creibles ante la ausencia de una verdad contundente. Pero es entendible que por cuestiones éticas, los involucrados no dirán los detalles completos de una novela que está teniendo cabida en medios de comunicación en los que poco o nada se mencionaba a la escuadra lagunera.

Lo único que quedó claro de la sacudida santista de ayer fue que Robert Dante no se despidió por malos resultados, sino por disputas que involucraron a su cuerpo técnico y al futbolista Alcoba, quien aceptó tanto su error como la multa interna que le impuso la directiva.

Por otro lado, las especulaciones de la llegada de otro estratega podrían no suceder, ya que al parecer, se intentará hacer con Reyes de la Peña lo mismo que con Siboldi, es decir, darle prioridad al proceso como director de fuerzas básicas para ascenderlo al primer equipo. Aunque, la labor de Reyes Jr. luce complicada para volver a encaminar a un barco que parecía marchar bien a pesar de los altibajos.

(Foto: Santos Laguna)

Las palabras expresadas por Riestra, Siboldi y Alcoba de egos, traiciones, mentiras y envenenados por el éxito no son la mejor carta de presentación de un club que está a un mes de celebrar sus 35 años y que camina con la etiqueta de campeón defensor de la Liga Mx.

Esta historia aun no nos presenta los capítulos, y mientras no se esclarezca con la verdad se seguirá hablando y difamando, situación que podría mermar a un equipo al que normalmente se destaca en la cancha por estado emocional. Mientras tanto, van a Guadalajara a visitar a Chivas en un estadio en el que regularmente les va bien, pues no caen ahí desde el Apertura 2012. Ganar por primera vez de visita, debería servia para andulzar a una afición que se encuentra molesta e inconforme con la partida del charrua.

Pd: Cuando parecía que Santos ya había concluido las transferencias de jugadores, se confirmó la salida definitiva del defensa Jorge Villafaña rumbo al Portland Timbers de la MLS y la llegada temporal del colombiano Déinner Quiñones, proveniente del Independiente de Medellín. Vaya forma de cerrar la semana.

Así como todo lo que inicia termina, cada cosa negativa tiene algo de positivo, esto es Punto Cíclico y nos estamos leyendo.