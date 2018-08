Tigres sigue sin ganar en Copa MX

Google Plus

Los Tigres de la UANL siguen su mal inicio en Copa MX y tras perder en la Jornada 1 ante Atlético San Luis, los felinos intentarían sacar la malaría con un encuentro en casa contra los Cafetaleros de Tapachula.

El equipo dirigido por Ricardo Ferretti entraba a este juego luego de haber perdido su condición de invicto en la Liga MX tras caer por un 0-1 ante Cruz Azul. Los Universitarios necesitarían más que su equipo ''B'' para sacar los tres puntos en casa ante un aguerrido equipo chiapaneco que no se daría por vencido tan fácilmente.

Para la mala fortuna del equipo local, no podrían superar al conjunto visitante que jugó los últimos 28 minutos de partido con un hombre menos. Entre los jugadores alineados de los felinos, quienes fueron completos dominadores del partido, cabe recalcar los nombres de Enner Valencia, Julián Quiñones e Ismael Sosa, pero a pesar del talento, no podrían romper el cero en el marcador. El equipo local terminaría el partido con dos tiros de esquina a favor en el tiempo agregado donde hasta su guardameta, Eduardo López, buscaría un remate pero no lo conseguirían.

Tras este resultado, Tigres se encuentra en el sótano del Grupo 9 con un punto en dos compromisos mientras que San Luis, con su empate ante los norteños así como su victoria ante Cafetaleros, se encuentra en la cima del sector con 4 puntos a dos partidos de terminar la fase de grupos, por lo que ellos están en una situación donde sacando una victoria más en casa, los clasificaría de manera directa a las instancias de eliminación directa.

Los de San Nicólas de los Garza volveran a disputar un compromiso de copa el siguiente miercoles ante Atlético San Luis en casa, buscando de una vez por todas, salir de ese hoyo en el que estan y evitar hacer un papelón.