Julián Quiñones: "Aprendo mucho de él"

Google Plus

Tras empatar sin goles ante Tapachula en la Copa MX, Tigres le da rápidamente la vuelta a la página y ya se enfoca de lleno para lo que será el encuentro de este fin de semana donde los felinos recibirán la visita de los Diablos Rojos del Toluca en la cuarta jornada del Apertura 2018.

Mucho se ha visto criticado el conjunto de la Sultana del Norte por lo sucedido en el arranque del torneo copero y Julián Quiñones, delantero auriazul, habló ante los medios sobre dicha circunstancia.

“Se ha comentado ese tema pero nosotros sabemos que tanto la Liga como la Copa son muy importantes y tratamos de jugarla al mayor ritmo y le damos mucha importancia también. Lo demostramos ayer, siempre estuvimos proponiendo con la pelota. Queda descansar para el partido del fin de semana y sacar un buen resultado”.

Posteriormente el atacante sudamericano agregó: “No pudimos concretar las opciones de gol pero a la vez es importante porque tienes que preocuparte más cuando no generas. Ayer se generó mucho, lastimosamente no quisieron entrar pero igual así es el futbol, te da partidos de ese tipo, un equipo que se replegó bien. Nosotros intentamos por todos los medios, por todos lados y no se nos dio. Nos vamos a casa triste con el empate porque tuvimos para ganar”.

Finalmente Quiñones tocó el tema de André Pierre Gignac, el goleador de los felinos que no estuvo presente en el último compromiso de Liga: “Aprendo muchas cosas de él poco a poco para cuando él no esté o me toque a mí, hacerlo con la mayor disposición y la mejor forma”.

Los auriazules buscarán mantener invicta su casa un partido más. En el inicio de este Apertura 2018 consiguieron un par de triunfos dando cuenta tanto de los Esmeraldas del León como de los Xolos de Tijuana.