Previa Monarcas Morelia - Necaxa: Los Rayos quieren sonar en el Morelos

Monarcas Morelia y Necaxa abren la cuarta jornada de la Liga Bancomer MX en su edición de Apertura 2018, en un encuentro que se antoja complicado para los michoacanos debido al arranque prometedor de los visitantes, sin embargo, el buen resultado que se consiguió en el Morelos hace 15 días, ilusiona a la afición para volver a sacar los tres puntos que mantengan las esperanzas de mantenerse entre los mejores equipos de la competencia.

Ante un arranque parejo como es costumbre por parte de los primeros 8 equipos, ambas escuadras llegan sin pretender dejar unidades en el camino, puesto que cada tropiezo puede convertirse en terreno perdido en el camino por entrar a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano y competir por levantar el trofeo.

Recuperar la fe en casa

El arranque para Monarcas Morelia fue más difícil de asimilar de lo que la afición y el propio equipo hubiesen deseado. Si no fuera suficiente la venta de Raúl Ruidíaz, que no dejó una cifra importante, ni refuerzos que terminaran por convencer, la polémica con la que cayeron ante Toluca, adjunto a la forma en que recientemente dejaron escapar la victoria contra Veracruz, hacen dudar a una parte importante de la fanaticada respecto a las capacidades de este combinado, no obstante, el triunfo ante Santos Laguna sigue siendo una esperanza que vive dentro de cada allegado al ‘Equipo de la Fuerza’, misma que esperan mantener para este partido.

Ganarle a Necaxa podría ser una de las pruebas importantes a sortear para este equipo, además, representaría un golpe de autoridad ante un equipo que ha mostrado un futbol medianamente interesante en este arranque de campaña, por lo que, para Roberto Hernández y compañía, hacer valer la localía de nueva cuenta es crucial en este punto.

Seguir con el buen arranque

Los últimos cuatro torneos para Necaxa se pueden resumir en intrascendencia, librando el fondo de la tabla porcentual, pero sin ejercer una competencia verdadera que los llevé a pelear entre los primeros de la tabla y ahora sin descenso de por medio, la mediocridad de no prosperar en la Liga sería un destino tortuoso para los aficionados de un club que en algún momento llegó a representar una dura prueba. Todo lo anterior pareciera poder cambiar luego de un debut sorprendentemente bueno ante América y una segunda victoria que los tienen en la parte alta.

Es demasiado temprano para asegurar algo respecto a este cuadro, no obstante, el inicio de temporada con números positivos siempre es alentador y en caso de mantener el ritmo en el ‘Coloso del Quinceo’, la proyección que se pueda tener para las metas a futuro tendrían una mejora importante, así que la meta es una, ganarle a Monarcas de visitante.

Jugadores a seguir

Carlos Fierro | Ante la salida de uno de los grandes referentes en el ataque, los elementos que llegaron deben sumar para hacer que no pese esa diferencia en la cancha. De todos los recién llegados uno de los que más llamaron la atención y que en general ha sido de los mejor catalogados en los primeros duelos, además de Sebastián Ferreira, es el canterano de Chivas, campeón del futbol mexicano y que parece pesarle la posición menos que a Sepúlveda.

Sigue siendo una de las promesas de futbol mexicano, pero debe dar el salto de calidad para que no quedarse atrás de las expectativas. Su participación ha tenido momentos buenos y malos, por lo que será cuestión de ver el juego que pueda presentar frente a los ‘Rayos’.

Víctor Dávila | Sin duda, algo que es de reconocer para Necaxa es el ojo que tiene para traer talento joven del extranjero, que, por lo menos para la institución, han rendido frutos interesantes. En medio de esto, se asoma un juvenil chileno que ha marcado tres tantos y lidera por el momento el goleo de forma individual. Con apenas 20 años pareciera hacerse un futuro dentro del balompié azteca y tal vez en otra liga en el futuro.

Será de vital importancia lo que consiga en la cancha del Morelos, puesto que suele ser un inmueble que, en racha, puede volverse indigesto para los visitantes en especial a su corta edad. Es otra gran prueba para sus capacidades.