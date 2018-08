Hugo González: "Tenemos detalles por afinar"

Google Plus

El portero mexicano, Hugo González, habló de la actualidad de Necaxa, reconociendo que tienen cosas que mejorar de cara a su duelo ante Monarcas, correspondiente a la cuarta fecha del Apertura 2018 de Liga MX, en el que buscarán sumar su tercera victoria.

“Tenemos un buen paso; desde la pretemporada hemos trabajado bastante bien para conseguir esto, pero es el principio, nos faltan todavía detalles por afinar. Llevamos desde el partido de Pumas, que me parece que fue en el que más errores cometimos, trabajando esos detalles, y ahora tenemos un partido lindo contra Morelia para afinar eso y conseguir un triunfo de visita”.

También mencionó la situación del pasado sábado, donde el cuadro hidrocálido se vio en inferioridad numérica tras la expulsión de Felipe Gallegos: “Es importante, sabemos que once contra once es difícil, ahora con un hombre menos se complica todavía más el partido, entonces tenemos que trabajar también esa parte para empezar once el partido y terminarlo igual”.

Sobre la competencia interna del plantel, dijo que nadie debe descuidarse para perder su puesto de titular: “Tenemos un gran plantel, competencia en todos los puestos, aquí el que se descuide puede perder su lugar, todos los días hay que trabajar a tope y tratar de mantener el nivel para poder seguir siendo considerados”.

Además, comentó sentirse muy contento y a gusto en los Rayos: “Muy contento por todo por lo que me he encontrado aquí, la ciudad, la gente, la afición, compañeros, instalaciones. Estoy bastante contento y con muchas ganas de conseguir cosas importantes aquí ”.

Se le cuestionó acerca de las desatenciones del juego anterior como visitante frente a Pumas, a lo que respondió: “Es complicado hablar de errores porque también me parece que CU a las 12 del día es una cancha bastante complicada, sin embargo, tratamos de trabajar y de afinar detalles lo mayormente posible de lo que vimos en los videos, pero creo que contra Lobos volvimos a demostrar que somos un equipo sólido a la defensiva y al ataque”.

Por último, expresó que el conjunto de Morelia es un rival difícil, por lo que será una buena prueba conseguir la victoria en Michoacán: “Un gran reto para nosotros el poder ir a esa cancha y sacar los tres puntos que se han complicado contra un rival como Morelia, que juega bastante bien al balón, es un gran plantel, nosotros ya tenemos la mente puesta en ese rival, queriendo obviamente sacar los tres puntos y seguir apuntando a la tabla ya que nos hemos quedado a un pasito de calificar y ese es el objetivo”.