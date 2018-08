Lobos BUAP vs Atlas en vivo online en Liga MX (0-0)

Google Plus

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Lobos BUAP vs Atlas, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Olímpico de la BUAP. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron dentro del terreno de juego, fue en el torneo pasado en la jornada 6, cuando los locales Lobos BUAP, vencieron 3 goles a 1 a los Zorros del Atlas.

El estadio Universitario de la BUAP será la sede del encuentro de esta tarde, partido correspondiente a la 4ta jornada del Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX. El partido tendrá inicio en punto de las 21:00 horas.

Atentos a Ricardo Álvarez, habilidoso y técnico volante zurdo de los Rojinegros del Atlas, el mediocampista argentino es sin duda el jugador más talentoso del equipo. Ante la falta de gol, el casaca 11 podría ser el factor decisivo para marcar o bien crear esa jugada que marque la diferencia.

Atentos a Michael Chirinos, habilidoso volante centroamericano de los Lobos, que ha ayudado con su velocidad y desborde para crear oportunidades por las bandas, el hondureño de a poco se va adaptando en la Liga MX, pero en 3 partidos ya mostró su calidad.

El director técnico de Atlas, Gerardo Espinoza, agradeció el esfuerzo de sus jugadores y destacó el resultado positivo que sacaron en la cancha del estadio Azteca: “Tengo calma y tranquilidad en este momento y en definitiva continuo con la fe intacta en este grupo de jugadores, que en todos los partidos han peleado bastante bien, luchan, hoy no fue la excepción, ante un equipo que venía bastante bien. Con grandes resultados, y hoy se entra a la cancha con gran responsabilidad y hemos sacado un resultado bueno para nosotros”.

El técnico de Lobos BUAP, Francisco Palencia, lamentó que su equipo no haya podido concretar ante Necaxa y que perdiera el partido en el último minuto:“Lamentablemente, creamos oportunidades y no las concretamos; ellos sí. La oportunidad que tuvieron la ejecutaron bien, esa es la diferencia. Esto no es de merecer, es de hacer”, analizó.

Por su parte, Atlas también tuvo un mal comienzo, con dos derrotas a cuestas y un empate. Y ser el único equipo que no ha marcado gol, por 6 recibidos en contra. Los Zorros están obligados a buscar ganar en Puebla para liberar la presión.

El conjunto local viene de un paso bastante irregular, con dos derrotas y sólo una victoria en casa ante Veracruz. Sí bien, el tema del descenso ya no es tan apremiante, sí lo es por la cuestión económica. Pues en caso de que Lobos vuelva a ser el último en la porcentual tendrá que pagar una mayor suma por ser reincidente.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Lobos BUAP vs Atlas en vivo, correspondiente a la 4ª jornada del Apertura 2018 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Universitario de la BUAP a partir de las 17:00 horas.