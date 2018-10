Hernán Cristante: "Me gustó el accionar de muchos de los chicos"

Los 'Diablos Rojos' sumaron este miércoles su segunda derrota en el torneo Apertura 2018 de la Copa MX; en esta ocasión, en Baja California, el Deportivo Toluca cayó ante Xolos de Tijuana.

Posteriormente al descalabro, Hernán Cristante reconoció los errores que cometieron, sobre todo en el primer tiempo: “El equipo se vio golpeado enseguida, recibimos un gol tonto o accidental de entrada y eso te destantea; tardamos un poquito en agarrar el balón, nos costó ser profundos, no encontramos bien la línea; se ajustó pero no trascendió mucho el juego”.

De igual forma, afirmó que, en la parte complementaria, le gustó el funcionamiento de sus dirigidos: “En el segundo tiempo sí, el equipo tuvo el control, mejoró, tuvo las opciones, arriesgando un poco y todo, pero otra vez vuelve a suceder el error personal y más allá del penal que es un error personal, en el segundo gol también hay un error personal, y hay que ajustar”.

Además, el timonel escarlata aseguró que, a pesar del resultado negativo, rescató algunas cosas de su cuadro: “Esto a mí me sirve de filtro, hay cosas que uno va evaluando, tengo un poco mermado el plantel en líneas generales y bueno, uno tiene que tomar esto no solamente como un partido para ganar y mejorar, sino también como un ejercicio. Me gustó el segundo tiempo en líneas generales, y me gustó el accionar de muchos de los chicos”.

Por último, mencionó los aspectos que deberán trabajar de cara su encuentro del próximo sábado ante Tigres en Nuevo León: “La solidez, el mantener más la atención, la concentración porque eso nos ha afectado, no solamente en los resultados, sino en el juego. El equipo está teniendo algunas lagunas y eso tiene que corregirlo. Eso es parte de acá, mía, tenemos que trabajar en cómo solucionarlo, en cómo evitar que eso pase sobre todo en periodos prolongados y así minimizar el error del jugador”.