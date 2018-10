Reforzados para crear una nueva historia

Santos Laguna dio carpetazo a su turbulenta semana pasada para abrir paso a su nueva era encabezada por Salvador Reyes de la Peña quien hoy por la mañana presentó al resto de su cuerpo técnico integrado por el ex futbolista Juan Pablo Rodríguez y el preparador físico Luis Canay. También, el Auditorio Orlegi fue testigo de la llegada a la Laguna del más reciente refuerzo santista, Déinner Quiñones.

El nuevo estratega ‘Chava’ Reyes mencionó que ya no piensan tratar el tema de la salida de Siboldi por el pleito con Alcoba y en lugar de ello, recalcó que en el equipo no hay divisiones entre los demás jugadores del plantel.

“Esperando que este tema a partir de hoy lo demos por resuelto, creo que no he encontrado a un grupo dividido para nada, el grupo está unido. Las razones de lo que pasó es totalmente ajeno el grupo, las medidas disciplinarias ya se tomaron desde antes de que yo legara y a mí me entregaron a un grupo muy profesional y creo que cada expectación que había para el partido ante Chivas de cómo iba a reaccionar el equipo y creo que ustedes lo vieron, futbolísticamente como en todo, hay lapsos buenos y lapsos malos, pero en la actitud y en la disposición creo que los chicos se mataron, los jóvenes hicieron su máximo esfuerzo y mostraron su gran profesionalismo y lo que quieren a esta institución. No hay división por ningún lado en el grupo, todos están muy metidos en confirmar lo que han hecho hasta hoy que son campeones”.

(Foto: Santos Laguna)

Después, Reyes de la Peña cedió el micrófono al ‘Chato’ Rodríguez quien explicó: “Ya sabía que iba a venir para acá, tal vez no me lo esperaba, realmente me habían ofrecido otras cosas y cuando me habló ´Chava’ realmente me sorprendió, igual no lo dudé y esa es la labor en la que nos tenemos que enfocar, yo creo que los jugadores deben darse cuenta que tenemos una afición exigente y que tenemos una institución que respalda en todo al jugador y que lo único que tenemos que hacer es entregar nuestro cien por ciento para devolver todo lo que nos brinda la afición y el club”.

Hace cuatro años, Juan Pablo dejó la Laguna como jugador y ahora a un mes de retirarse de las canchas está de vuelta para aportarle al cuerpo técnico su experiencia adquirida durante 21 años en el fútbol mexicano, mismo en el que espera seguir aprendiendo y destacar pues aceptó que su sueño ha sido convertirse en director técnico. De momento, compartirá banquillo con su ex compañero Rafa Figueroa.

“El jugador tiene que darse cuenta de eso, nosotros en lo táctico vamos a ir de la mano con ‘Chava’ lo que él nos vaya pidiendo y en los consejos que nosotros le podamos dar en el caso de los medios, yo que jugué tanto tiempo ahí y Rafa en la línea defensiva. También vamos a aportar en lo que vivimos para que los jugadores tengan carreras largas y no solo estén de paso en un club o en el fútbol y vayan brincando de club a club, sino que su meta en una institución sea que duremos mucho así como lo hicimos Rafa y yo”.

(Foto: Martín Bernal M.)

Por otro lado, la presentación del mediocampista Déinner Alexander acaparó las miradas, ya que llega a enfundarse en la casaca verdiblanca luego de transitar durante cinco años en tierras cafetaleras. El colombiano se autodefinió como un joven con muchos sueños y que le gusta luchar para lograr sus objetivos, revelando que su meta en los Guerreros radicará en aprender y crecer tanto como futbolista como persona.

“Sigo mucho el fútbol mexicano, la verdad cuando mi representante me manifestó la posibilidad de venir acá no lo dudé, no lo pensé dos veces y bueno es un sueño estar acá porque no solo es un club y no solo se juega sino que también se forma al ser humano y creo que para nosotros representa una curva ascendente en mi carrera y creo que nos va a sentar muy bien”.

(Foto: Martín Bernal M.)

Del mismo modo, Luis Canay regresó a la institución luego de militar en ella hace ocho años, tiempo en el que preparó a los futbolistas para llegar a dos finales de liga. El nuevo integrante del organigrama lagunero externó sentirse halagado de regresar a una casa en la que conoce perfectamente el ADN del club.

Con estas llegadas, el cuadro albiverde abre un nuevo capítulo que pretende sea tan exitoso como la gestión anterior. Por lo pronto, ya se están preparando para ganar mañana en Celaya y buscar evitar una eliminación prematura de la Copa Mx.