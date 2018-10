Diego Valdés: "No nos enfocamos en ellos"

Previo a disputar el duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga Bancomer MX, en su edición Apertura 2018, el atacante de Monarcas Morelia, Diego Valdés, no se mostró confiado por la situación que vive Atlas, el equipo al que visitarán el próximo viernes y que no ha anotado gol en la actual campaña, debido a que la concentración debe partir de lo que hagan ellos y no el rival en turno.

Respecto a los problemas que han arrastrado durante los últimos minutos de los partidos, el chileno opinó que es debido al desgaste que se produce durante el juego, no obstante, en caso de poder manejarlo a su favor, puede convertirse en una forma de asegurar la victoria frente a los ‘Rojinergos’.

“Nosotros no nos enfocamos en ellos, tenemos que ir a buscar los tres puntos allá y sabemos que es un rival complicado de derrotar y habrá que estar desde el primer minuto concentrados. Ya cuando estás jugando los últimos minutos se siente más desgaste. Si aprovechamos eso, además de tener mucho el balón y mostrar nuestras cualidades podemos sacar el triunfo”, argumentó.

En lo correspondiente a las declaraciones de Roberto Hernández, quién aseguró que el propio Valdés es una de las piezas fundamentales en el esquema táctico del ‘Equipo de la Fuerza’, el sudamericano comentó que contrario a sentir una obligación extra, lo llena de confianza para seguir colaborando a cumplir con los objetivos de la institución para esta campaña.

“En lo personal me siento muy bien. Lo que diga el profe no me da obligación, me da más confianza todavía. Los jugadores nos entregamos cada día al máximo y habrá que seguir haciendo las cosas así, creo que hicimos un muy buen partido y demostramos cómo queremos que vean a Monarcas”, mencionó el oriundo de Santiago de Chile.