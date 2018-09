Punto Cíclico (5): La primer semana de ‘Chava’ Reyes

Luego del escándalo de la semana pasada que desembocó en la renuncia de Robert Dante Siboldi que fue aceptada por Santos Laguna, se intuye que con la llegada al banquillo de Salvador Reyes Jr. parecen calmarse las aguas para buscar otra etapa exitosa. Por ello, a una semana de que ‘Chava’ tomó las riendas del equipo, hacemos un balance en Punto Cíclico de su primera semana dirigiendo.

Con más dudas que certezas, el conjunto lagunero fue a Guadalajara con la misma alineación que contra Puebla para conseguir la primera victoria en patio ajeno de la temporada. Pero al inicio, fueron exhibidos feamente por unas Chivas que aunque inofensivas en casa, pusieron en serios predicamentos a los Guerreros, quienes se fueron abajo en el marcador y se escaparon de otras anotaciones gracias a las atajadas de su portero Orozco.

Un cabezazo de Furch puso mano a mano a ‘Cabecita’ contra Gudiño pero el uruguayo falló. Un par de minutos después, Matheus Dória marcó su primer tanto en nuestra liga al adelantársele a Salcido en el remate ante un centro de Osvaldo.

En la segunda mitad, se aligeró la presión rojiblanca y Santos tampoco hizo mucho hasta que a doce minutos del final, Cortés recuperó un balón en medio campo y trazó hacia Furch, quien cedió a Jonathan Rodríguez para que esta vez no fallara y le diera con el 2-1 el primer triunfo a Reyes dirigiendo en un campo que le sienta muy bien a los de la Comarca.

(Foto: El Siglo de Torreón)

El martes, Reyes de la Peña presentó a ‘Chato’ Rodríguez como auxiliar y a su preparador físico Luis Canay, quienes se mostraron orgullosos de regresar en una segunda etapa a la Laguna. En la conferencia, se le dio la bienvenida al ecuatoriano Déinner Quiñones, quien viene decidido a brindar desequilibrio por la banda izquierda albiverde. Por cierto, en este día, el cafetalero que vestirá su sexta camiseta profesional y primera fuera de su país, está llegando a la edad de 23 años.

Sobre la novela que Santos pretende dar por terminada, el auxiliar Cufré habló en una entrevista telefónica que fueron incompatibilidades con Siboldi las causantes de su renuncia del viernes 3, aunque el incidente del martes 7 de agosto terminó por reafirmarla y hacerla efectiva, por lo que decidió ya no ir al juego de copa en el que recibieron a Celaya. No especificó su relación con el jugador Alcoba, pero sí dejó claro que no traicionó a Robert Dante y que él se fue antes que el entrenador charrúa.

(Foto: Agencias)

El partido de Copa Mx en Celaya de ayer, demostró que los laguneros siguen adoleciendo en el sector defensivo al verse endebles en varias ocasiones ante el segundo peor equipo de la Liga de Ascenso. Los Toros brindaron un futbol vistoso convirtiendo en figura al arquero Acevedo, quien a pesar de su gran actuación, no pudo evitar los tantos de Silva y Reyna, mismos que cayeron provenientes de pelota detenida. Las escapadas de Ayrton y las incorporaciones ofensivas de Diego De Buen acercaron a los santistas a la portería, mas no en el marcador porque acabaron cayendo 2-0 para casi casi decretar su eliminación del torneo copero.

El fin de semana recibirán a unos Tigres que vienen dolidos por haber perdido una racha de 30 partidos sin caer en casa y acumular dos derrotas en liga. Aunque se repusieron con la goleada al San Luis en Copa, las expulsiones de Aquino y Pizarro recibidas contra Toluca en la jornada 4, lo harán ver mermado en el compromiso del domingo.

(Foto: Martín Bernal M.)

Ubicados en la cuarta posición general de la liga con nueve puntos y rezagados en el fondo del grupo 5 de la Copa con altas posibilidades de eliminación, es la carta de presentación con la que dirigirá Salvador Reyes su primer juego como técnico santista en el estadio Corona.

No se notó un cambio de actitud de los jugadores ni un de declive futbolístico entre una semana y otra, pero si es evidente que el cuerpo técnico complementado por los ex futbolistas Rafael Figueroa y Juan Pablo Rodríguez le dará continuidad a lo heredado por Siboldi para después marcar el sello de ‘Chava’ en la cancha, de tal modo que no se resienta el cambio de gestión, pues ya fue suficiente con la sacudida inesperada de la semana anterior.

Así como todo lo que inicia termina, cada cosa negativa tiene algo de positivo, esto es Punto Cíclico y nos estamos leyendo.