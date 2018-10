Previa Veracruz - Chivas: a limpiar el honor

En una semana muy compleja para los Tiburones Rojos, el equipo del Puerto abrirá la jornada ante uno de los equipos más populares del país: las Chivas de Guadalajara. Para este partido no se espera gran espectáculo, pero sí el morbo de ver a dos equipos desesperados por sacar puntos.

El equipo de Veracruz ha vivido días turbulentos. Todo comenzó a principios de semana con la renuncia de Guillermo Vázquez como entrenador, quien argumentó la existencia de prácticas poco éticas por parte de Fidel Kuri -dueño del equipo- y falta de pago. Al respecto, Kuri respondió insultando al timonel y aceptando algunas situaciones turbias que, al parecer, para él son el pan de cada día. Por si fuera poco, el chileno Juvenal Olmos fue designado como nuevo estratega del equipo; nada extraño hasta que la afición se percata que es un hombre con más de 10 años sin dirigir y cuyo mayo éxito fue ganar Bailando por un sueño en su país natal. Ante todo esto, la afición volvió a convocar una protesta contra la institución, invitando a la gente a no asistir al cotejo exigiendo dejar de ser la burla nacional.

En el plano deportivo, los escualos habían mostrado una mejora respecto al primer par de jornadas. Sin embargo, ante toda inestabilidad y con un equipo alternativo, fueron vapuleados en Copa MX por el América con un contundente marcador de 3-0, por lo que las dudas sobre el equipo están más sólidas que nunca.

Por su parte, Chivas no la pasa mejor. La afición también aqueja malestar tras la falta de refuerzos y de una figura de autoridad dentro del plantel. Los buenos resultados no terminan por aparecer y el Mundial de Clubes está cada vez más cerca, lo que hace temer que podríamos ver la peor participación de un equipo mexicano en la historia. Apenas a media semana, los dirigidos por José Saturnino Cardozo obtuvieron un triunfo en Copa ante Alebrijes, situación que si bien no calma la tempestad, sí sirve como un aliciente para el equipo. Ante Veracruz, tienen la magnífica oportunidad de retomar el camino y buscar imponer su jerarquía de equipo grande.

El historial entre estos equipos es muy apretado en los últimos años, con tras victorias por bando que se suman a cuatro empates en los últimos 10 cotejos.

Hombres a seguir

Cristian Menéndez: se lució con un doblete para el triunfo de Tiburones en la jornada pasada, por lo que el capitán escualo deberá aprovechar cada mínima oportunidad para adelantar a su equipo.

Raúl Gudiño: vive sus primeras aventuras en el máximo circuito mexicano y, ante la posibilidad de volver a Europa y pelear un puesto, deberá ser factor clave para salvar la actuación de un equipo débil en estructura.