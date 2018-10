Francisco Rodríguez: "Me podré equivocar, pero jamás bajaré los brazos"

La temporada de Lobos BUAP ha iniciado con ciertas dudas; sin embargo, siempre existe la oportunidad de mejorar el camino.

De cara al duelo que sostendrá Lobos BUAP frente a Pachuca el próximo sábado, el capitán lobezno, Francisco Rodríguez explicó que el grupo muestra mejoras a la hora de plasmar el estilo de 'Paco' Palencia.

“Va en aumentando, lógicamente cada partido nos sale detallitos que ahora en la semana tratamos de ajustar y mejorarlos, pero el equipo va muy bien entendiendo las ideas que el entrenador nos ha inculcado para llevarlas a cabo dentro del terreno de juego”, destacó.

'El Maza' señaló que el trabajo en la zona defensiva involucra a todos los jugadores en el terreno de juego y no en uno solo.

“Eso lo sabemos muy bien, todo el equipo empieza la presión con los delanteros, la media cancha tapando línea de pases y nosotros atrás haciendo nuestro trabajo, es muy importante para nosotros mantener el cero y crear muchas oportunidades de gol arriba”, manifestó.

Por otra parte, Francisco Rodríguez mencionó que todo el plantel de Lobos BUAP está comprometido a conseguir el objetivo que es la salvación.

“Simplemente con el ejemplo, sé que me podré equivocar, pero nunca bajaré los brazos, siempre me he tirado de cabeza por defender a mis compañeros, a mi equipo y al equipo que pertenezco, todos tenemos esa hambre de trascender y así lo vamos a hacer”, recalcó.

Por último, el capitán lobezno concluyó su participación con los medios señalando que el duelo ante los Tuzos del Pachuca que se llevará a cabo el próximo sábado será complicado.

“Antes que nada el equipo rival merece mucho respeto, Pachuca es una institución grande, sabemos que tiene grandes jugadores, una gran infraestructura, simplemente tenemos que fijarnos en lo que tenemos que hacer nosotros para tratar de sumar y sacar un buen resultado de visita”, finalizó.

Lobos BUAP buscará su primer triunfo de vista cuando enfrente a Pachuca en el Estadio Hidalgo el próximo sábado 18 de agosto a las 19:00 horas en la quinta fecha del Apertura 2018 de la Liga MX.