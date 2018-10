Chivas 1-0 Necaxa: puntuaciones de Necaxa en la jornada 5 de la Liga MX Apertura 2018

En el marco del 95 aniversario de la fundación de Necaxa, los hidrocálidos dieron una desastrosa exhibición en el Estadio Akron ante Chivas; pues más allá de la polémica sobre si fue penal o no, los Rayos se vieron asfixiados durante el primer tiempo y en la parte complementaria lograron robarle la pelota a Chivas, pero sus intentos fueron muy apresurados, con balones que buscaron la velocidad, pero que no tuvieron precisión.

A continuación, se muestra la escala de valores y la simbología con la que identificaremos la puntuación de cada jugador: (0-3: Pésimo / 4: Muy mal / 5: Mal / 6: Regular / 7: Bien / 8-9: Muy bien / 10: Excelente / SC: Sin Calificación).

Once titular

Hugo González 9 | Generalmente, cuando los diez de campo no están en su día, el arquero puede lucirse, y ésta no fue la excepción. A pesar de no ser constantemente peloteado, sumó cinco importantes atajadas y se quedó cerca de detener el penal.

Luis Gallegos 2 | Volvió a saltar al campo como capitán en lo que parece un intento por levantar el nivel del jugador chileno, sin embargo, fue exhibido una y otra vez por los extremos de Chivas, que aprovecharon tanto su falta de oficio, como de concentración.

Ventura Alvarado 7 | Fue clave cubriendo la espalda de Gallegos, superado de forma repetida. Se vio rápido en la marca e incluso se animó a salir con la pelota hasta el medio campo al ver la inoperancia de la media cancha.

Leobardo López 6 | Sabemos que la velocidad no se recupera, y pese a ello, el central veterano ofreció entradas importantes y muy pulcras, así como mayor cercanía en la marca.

Brayan Beckeles 4 |Así como su compañero en el otro flanco, no encontró cómo contener la velocidad de Brizuela, aunque el hondureño ofreció más y mejor presencia en el ataque.

Daniel Álvarez 5 | Hay poco que destacar del extremo mexicano, en general, sus intentos de desborde fueron muy inocentes y sólo se le podría reconocer la tarjeta amarilla que provocó para Mario de Luna.

Rubén González 5 | El contención necaxista se contagió de los errores de todo el equipo, cuando normalmente no se le ve un solo error en la entrega.

Luis Pérez 4 | El volante central nunca supo posicionarse para recibir la pelota y se quedó a la misma altura que el contención, lo que ocasionó mayormente pases laterales o pérdida de balones.

Dieter Villalpando 6 | Comandó algunos contragolpes en la segunda mitad, pero sólo el más productivo terminó en un disparo lejano que zumbó el poste derecho.

Facundo Castro 4 | Ni por izquierda ni por derecha pudo generar una sola acción de peligro, Van Rankin le tomó la medida y el jugador uruguayo salió apenas al medio tiempo.

Víctor Dávila 7 | Se dedicó a presionar a los centrales durante el primer tiempo, mientras que en el segundo tuvo más la pelota, pero no logró dirigir bien los remates que mayormente le quedaron incómodos, en sus intentos individuales fue detenido por doble o hasta triple marca.

Cambios

Brian Fernández 7 | Sus intentos de tirarse a la banda no trascendieron por el poco acompañamiento; aun así, buscó a Dávila más por el centro y pudo sacar un disparo muy bueno técnicamente, que salió justo al cuerpo del arquero.

Sebastián Córdova 6 | Ingresó al campo con ánimo y una tendencia a buscar la banda que poco a poco fue perdiendo hasta caer en el mismo bache que Luis Pérez, compañero al que sustituyó en el entretiempo.

Martín Barragán S. C. | Entró por Daniel Álvarez al 72', pero para entonces el juego ya era muy espeso y tampoco tuvo balones cómodos por el aire.