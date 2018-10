Joana Robles: "Estamos contentas por ir de menos a más"

Las Rojinegras del Atlas consiguieron su tercera victoria consecutiva al derrotar un gol a cero a Santos en duelo correspondiente a la jornada siete del Apertura 2018. Joana Robles comentó el sentir del equipo acerca de la victoria y lo que se viene en los próximos días, también platicó cómo el equipo pudo recomponer el camino a pesar del duro arranque de temporada.

"Estamos contentas por dar este resultado, por ir de menos a más, al inicio se nos complica un poquito los primeros dos partidos, el tercero creo que es el partido perfecto para agarrar confianza y empezar a sumar".

Antes de adentrarse en la liga femenil profesional, Robles había participado en eventos de futbol universitario, donde participaban jugadoras de muchas partes del mundo. La jugadora rojinegra platicó sobre lo importante que es formar parte de las 'universiadas' y cómo ayudan a dar el siguiente paso a la Liga MX Femenil.

"Creo que es importante tener participación en 'universiadas' con otras jugadoras de otros países, creo que eso es lo que te da el fuelle para llegar a este tipo de competencias que son más profesionales".

Se ha visto a un Atlas muy diferente respecto a sus primeros partidos, con esta tercera victoria consecutiva, parece ser que el equipo está tomando cada vez más confianza y hay mucho compromiso de parte de las jugadoras con el técnico Fernando Samayoa.

"Estoy muy cómoda en el equipo, me he sentido con mucha confianza, me estoy adaptando al estilo de juego que quiere el profesor, me siento muy contenta".

Las rojinegras visitarán el 9 de septiembre a las Rayadas de Monterrey, Robles señaló que la preparación de cara a este encuentro será importante para tener una buena actuación.

"Desde el lunes hasta el domingo prepararnos para este partido, pero siempre exigiéndonos dentro de cada entrenamiento, de cada ejercicio para llegar mental y físicamente bien al partido de Monterrey".