Resultado y goles del Toluca 2-1 Santos de la Liga MX 2018

96" Concluye el partido en Toluca. Los mexiquenses en zona de liguilla.

95" Barrientos vio adelantado al portero de Santos pero Orozco atento.

94" ¡BALÓN VIOLENTO! Preciado por la derecha sorprende a los locales.

93" ¡GOL ANULADO! Vega manda el balón a las redes pero es anulado.

91" Rodríguez de Santos decide mal frente del arco de los locales.

90" Se cumple el tiempo reglamentario. Se añaden seis minutos.

87" Amonestación para Pablo Barrientos.

85" Último cambio de Toluca; entra Barrientos sale Da Silva.

83" Cambio de Santos sale Angulo, entra Arteaga.

82" Ambos equipos atacan pero no concretan sus ideas.

78" Cambio de Santos sale Martínez, entra Quiñones.

76" Amonestación para Alfredo Talavera por retención de tiempo.

73" Santiago García es amonestado por falta reiterada.

72" Cristante es advertido por los nazarenos. ¡Ni un reclamo más! ¡EXPULSADO DEL TERRENO DEL JUEGO!

70" Balón que filtran para Alexis Vega pero se va de largo.

64" Cambio de Santos entra Isajara, entra Preciado.

61" ¡GOL DE TOLUCA! Sambueza pone adelante a los Diablos.

60" Amonestación para José Abella de Santos por reclamar.

59" ¡PENAL PARA TOLUCA! Contacto de la defensa de Santos.

55" Sale Triverio del terreno de juego y entra Sambueza.

54" ¡NUEVAMENTE TRIVERIO! Ve el arquero adelantado y aprovecha para mandar balón que rasguña el travesaño de los de la Comarca Lagunera.

53" ¡PERDONA TOLUCA! Quiñones vuela balón frente al meta.

50" Santos arma contragolpe que por poco sorprende a los locales.

49 ¡TRIVERIO! Tarda un poco en disparar el elemento mexiquense y su balón estrella frente al meta visitante en oportunidad de los locales.

46" Toluca pierde en zona de seguridad pero atento Talavera.

46" Sin modificaciones para la segunda mitad en ambos conjuntos.

45" Arranca la segunda mitad en la cancha del Nemesio Díez.

Concluye el primer tiempo en la capital mexiquense. Diablos y Santos empatan en la "Bombonera" en juego en el cual ambos han generado.

45 ¡TALAVERA ES FACTOR! El arquero local salva a los rojos.

45" Se agrega un minuto a la primera mitad.

43" ¡SIN POTENCIA! Disparo de Da Silva y se pierde la segunda anotación.

39" Da Silva estrella balón en la zaga de Santos.

39" Toluca desaprovecha oportunidad de tiro de esquina.

33" Tarjeta amarilla para Matheus Doria jugador de Santos.

31" Toluca apuesta por el contragolpe en el encuentro.

29" Santiago García ya ingresa en el terreno de juego, sale Tobio.

28" Juego de ida y vuelta en la cancha del Estadio de Toluca.

25" Alexis Vega se duele en el terreno de juego.

22" Alexis Vega comete mano en el área de Santos.

21" Tiro de esquina a favor de Santos.

20" ¡CERCA TOLUCA! El arquero santista alcanza a desviar con el pie la dirección de la pelota y no genera más peligro el disparo de los rojos.

13" ¡GOL DE TOLUCA! William da Silva manda al fondo de la portería el balón luego de un remate por la vía de la izquierda e iguala los cartones.

12" Cristante manda a calentar al elemento Rubens Sambueza.

10" La defensa de Toluca no reacciona en el terreno de juego. Los de la Comarca ya aprovechan las oportunidades las cuales generan.

9" Amonestación para Luis Quiñones de la escuadra de Diablos.

9" Santos ya es más en el terreno de juego. ¡CERCA LA VISITA! en un tiro libre sacando un susto en la meta protegida por Alfredo Talavera.

8" Amonestación para Osvaldo González de Toluca.

3" ERROR DE LA DEFENSA DE TOLUCA. ¡GOL DE SANTOS! Julio Furch aprovecha la mala atención del cuadro local y pone el primero del juego.

1" Arranca el juego en el Estadio Nemesio en la capital mexiquenses.

XI Club Santos; Orozco, Abella, Angulo, Nervo, Doria, Isijara, Martínez, Lozano, Vázquez, Furch y Rodríguez

XI Toluca FC; Talavera, Tobio, González, Borja, Salinas, Da Silva, Ríos, Quiñones, Mendoza, Vega y Triverio

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Toluca vs Santos en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Nemesio Diez.

Toluca vs Santos Laguna en vivo

Atentos a: Brian Lozano.- Lozano es un favorito de la afición santista y con mucha razón. Primero cedido por parte de América y luego adquirido en forma definitiva debido a su gran rendimiento, lo han motivado a hacer aún mejor las cosas. Precisión y asistencias constantes además del plus de su tiro de larga distancia, un socio perfecto para Furch y su compatriota charrúa 'Cabecita' Rodríguez.

Atentos a: Luis Quiñones.- El cafetalero se posiciona como uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el conjunto de Cristante. Gambeta y velocidad es lo que lo definen dentro de su carrera, le falta aún mejorar el último toque y manejar los tiempos pero es quien, junto con Sambueza, mueven los hilos por las bandas para generar peligro o bien, servir a los delanteros

Toluca vs Santos Laguna 2018

En el historial amplio y sobre todo muy competitivo pues se encuentran muy a menudo en liguilla, los escarlatas dominan con 23 juegos ganados, 16 empates y 21 derrotas que nos da un total de 60 enfrentamientos; con una reciente final de Clausura 2018, herida que aún sigue abierta en la 'Bombonera'.

Resultado partido Toluca vs Santos Laguna online

El último partido como visitante del equipo lagunero fue ante Xolos en donde dejó ir una ventaja en principio para terminar como resultado final 2-2 en un cotejo de ida y vuelta. Diego González y Eryc Castillo anotaron para los Xoloitzcuincles, Brian Lozano y Julio César Furch para los de la Comarca.

Santos Laguna se posiciona en el top 5 de la tabla general en la Liga MX con un estupendo torneo, estupenda actitud y reposición dejando todo en el pasado con el único objetivo de refrendar el título. Lo importante que son Jonathan Rodríguez, Furch y Brian Lozano pero tanto igual los jugadores de banca, la revolución que imprimen Ayrton Preciado y el fin de semana pasado Deinner Quiñones, frescura pura; con un sistema bien definido y con una leve idea de lo que hacía Siboldi han sido las combinaciones perfectas para el buen paso del ahora equipo dirigido por Salvador Reyes. La seriedad y el compromiso de los jugadores está muy latente, dejando el mensaje que la salida de sus compañeros claves del semestre anterior no tienen por qué influir en lo más mínimo.

Liga MX en vivo

El último partido de local de los 'Diablos' fue ante León y se llevó un mal resultado aunado con la mala actuación ante un equipo esmeralda que se creció tras el triunfo vs América que desde luego inspiró a Boselli. 1-2 fue el resultado final tras que la visita remontó con anotaciones de Pedro Aquino y el histórico ya mencionado, Mauro Boselli

Toluca no logra encontrar un funcionamiento regular en lo que llevamos de torneo, tampoco los resultados ciertamente. El equipo choricero se reforzó de manera adecuada para este Apertura, ante la baja sensible de Fernando Uribe hay hombres que lo pueden suplir sin problemas, de ahí en fuera no hubo salida de la cual se tuviera que preocupar la afición, todo lo contrario, se fortaleció la zona defensiva y medio campo que ya era necesario. Podemos mencionar lo importante que ha sido Luis Mendoza en la generación de jugadas al frente, el nivel que mantiene Rodrigo Salinas en la lateral derecha (que hasta lujo de amenazar con vestir la remera de las barras y las estrellas en vez de la tricolor por no ser tomado en cuenta), y también mencionar el bajo rendimiento de Talavera que muy pocos se atreverán a reconocer.

Minuto a minuto del partido Toluca vs Santos Laguna en vivo

¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL! El encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez a partir de las 12:00 horas