Jairo Velez: "El equipo esta muy comprometido y unido"

Uno de los grandes artífices para que los potros de hierro del Atlante se mantengan como superlíderes del torneo, sin duda alguna es el mediocampista Jairo Velez, quien esta mañana previo al entrenamiento hablo para los medios acerca de lo comprometidos que están para devolverle al Atlante ese lugar que se merece y sobretodo la gran unión que hay dentro del plantel: "El equipo está muy comprometido, muy unido, lo demuestra dentro del campo de juego y se ve reflejado en el desempeño del equipo" dijo primeramente Velez.

De igual manera el diez atlantista destaco la calidad de sus compañeros: "Somos el equipo más goleador, tenemos un gran potencial ofensivo, un medio campo que trabaja mucho, una defensiva y un guardavallas que están muy atentos y muestran gran calidad".

El torneo pasado con Sergio Bueno como director técnico de los potros, Velez casi no tuvo participación debido a problemas de adaptación: "El torneo pasado para mí fue de adaptación, casi no jugué y ahora desde la llegada de Gabriel Pereyra a la dirección técnica, aseguró que sería titular el que se ganara el puesto y aquí estoy respondiendo a su confianza. Dentro del plantel hay buenos jugadores y eso no me permite relajarme", comentó el ecuatoriano.

Por ultimo hablo acerca del duelo que sostendrán después de la fecha FIFA frente a la escuadra de Mineros: “Zacatecas en un rival muy duro, como los otros que hemos tenido, por lo que saldremos a imponer nuestro juego, a proponer el partido, como lo hemos hecho en los anteriores duelos, sea de local o de visitante, sin importarnos en qué lugar van en la tabla general nuestros adversarios. El equipo está apto para jugar y salir a ganar en cualquier cancha”, finalizó.