Va Price por su nueva oportunidad

Este domingo los Esmeraldas de León enfrentan a Santos de visita por la jornada 9 y el juvenil Jorge Díaz Price, que seguramente será uno de los más solicitados para cumplir con la regla del menor a partir de este encuentro, resaltó que no se minimizan y tampoco confían ante Santos, ya que el destino es verdaderamente incierto.

“De los partidos que nos quedan todos son complicados, todos los equipos sorprenden, sobre todo los que menos piensas terminan ganando y nosotros no nos comparamos así con Santos, estamos capacitados para hacer un buen partido”, comentó.

Con más de 600 minutos por cumplir de la regla 20/11, el mediocampista apunta a ser requerido incluso desde el arranque frente a los laguneros, hecho que significa un reto más en su carrera tomando en cuenta que sus expectativas para este semestre eran mayores en cuanto a minutos de juego.

“Me tocó debutar el torneo pasado y obviamente esperaba tener más minutos este torneo, simplemente lo tomo como un reto más de que tengo que superarme y no estoy tranquilo ni me gusta no jugar, pero son cosas que pasan y tengo que trabajar para conseguir esos minutos”, cerró.