Atlas podría ser el peor de los torneo cortos

Ya ha pasado medio torneo del Apertura 2018, 9 jornadas para ser exactos, en los cuales Atlas ha perdido 7, empatado 2 y no ha ganado un sólo juego. 2 puntos de 27 disponibles. 1 gol a favor y 14 goles en contra. Por donde se le mire, es un campeonato desastroso para los Rojinegros. Pero ahí no acaba la cosa, no todo está perdido. Atlas podría romper el récord del peor torneo corto de su historia, o peor aún, de la historia de la Liga MX en general.

Los Zorros han quedado últimos de la tabla general varias ocasiones, de las cuáles se destacan los torneos Clausura 2005, Apertura 2007 y Apertura 2010, en todos sumó sólo 12 puntos, al igual que en el Apertura 2012, pero ahí fue penúltimo. Aunque el peor de todos, fue Indios de Ciudad Juárez, quienes en el Apertura 2009 sólo sumaron 6 puntos.

(En el Apertura 2012, Atlas sumó 12 puntos, su peor marca en torneos cortos | Foto: Deportivo Toluca)

Parece una locura, pero Atlas es capaz de superarse cada vez más en cuanto a rachas negativas se refiere. Como al comienzo del torneo que se quedó a menos de 300 minutos de la peor marca de más tiempo sin anotar gol, misma que les pertenece de la pésima campaña del 80-81.

Aún quedan 8 partidos por jugarse, de los cuales hay 24 puntos en disputa, pero luce difícil que los Zorros sumen al menos la mitad de ellos. Tan sólo los próximos tres juegos que tiene en puerta lucen por sí solos muy complicados. El líder Cruz Azul, el subcampeón Toluca y el campeón Santos Laguna. Hasta el más fiel sabe que podría ser tres derrotas más al anecdotario.

(Indios de 2009 ha sido el peor equipo de los torneos cortos | Foto: El Ágora)

Ahora bien, hay esperanza para los Rojinegros, porque luego vendrán 3 juegos medianamente accesibles; Veracruz en la jornada 13 en el Jalisco, Necaxa y León. Ya después, cierran ante dos rivales complicados, Pachuca y Rayados. Sí Atlas se aplica, podría sumar al menos 9 puntos.

Peores equipos de los torneos cortos: